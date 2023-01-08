Kısmetse Olur Cansel Çördük'ten üstsüz poz! Göğsünü bakın nasıl sansürledi

İzdivaç programında Eser West ile ilişkisiyle çok konuşulan Cansel Çördük, yarışmanın ardından Amerika’ya yerleşti. Yeni yaşamını sosyal medya hesabından sık sık paylaşan Çördük, son olarak üstsüz paylaşımlarıyla olay oldu.

Kısmetse Olur Cansel erotik paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Estetikle değişimiyle sık sık adından söz ettiren eski yarışmacı bu sefer göğüslerini sergiledi.

Şarkıcılığa soyunan Cansel Çördük üstsüz pozunu paylaşırken meme ucuna da emojiyle sansür yaptı.

Cansel Çördük alacağı tepkileri bilerek paylaşımına "Küfürler veya aman tanrımlar için yorumlara lütfen. En iyi hayatımı yaşıyom bye" yazdı.



