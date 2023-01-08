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Kısmetse Olur Cansel Çördük'ten üstsüz poz! Göğsünü bakın nasıl sansürledi

08.01.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin fenomen evlilik yarışması Kısmetse Olur ile ünlenen Cansel Çördük son haliyle adından sıkça söz ettiriyordu. Cansel Çördük müstehcen pozlarına bir yenisini ekledi. Üstsüz poz veren Cansel göğsünü ise emojiyle sansürledi.

Kısmetse Olur Cansel Çördük'ten üstsüz poz! Göğsünü bakın nasıl sansürledi

İzdivaç programında Eser West ile ilişkisiyle çok konuşulan Cansel Çördük, yarışmanın ardından Amerika’ya yerleşti. Yeni yaşamını sosyal medya hesabından sık sık paylaşan Çördük, son olarak üstsüz paylaşımlarıyla olay oldu.

Kısmetse Olur Cansel erotik paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Estetikle değişimiyle sık sık adından söz ettiren eski yarışmacı bu sefer göğüslerini sergiledi.

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Şarkıcılığa soyunan Cansel Çördük üstsüz pozunu paylaşırken meme ucuna da emojiyle sansür yaptı.

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Cansel Çördük alacağı tepkileri bilerek paylaşımına "Küfürler veya aman tanrımlar için yorumlara lütfen. En iyi hayatımı yaşıyom bye" yazdı.

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Cansel Çördük sosyal medya evlilik cansel

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