Kısmetse Olur Cansu'yu bir de şimdi görün! Tanımak imkansız

Cansel Çördük, Hazal Atabek, Nur Erkoç, Melis Buse Betkayan ve Mehtap Taşkıran gibi isimlerin katıldığı Kısmetse Olur yarışması bir döneme damga vurdu. Yarışmada yer alan isimlerden biri de Tankut Denker için programa katılan Cansu Deliktaş idi.

Tankut'a gelen ve kısa bir süre yarışmada gelin adayı olarak kalan Deliktaş kısa saçlarıyla hafızalara kazınmıştı. Eski yarışmacı şimdi ise son haliyle gündemde.

Kısa ve sarı saçlarıyla akıllara kazınan Deliktaş, şimdilerde saçlarını uzun ve koyu olarak kullanıyor. Sosyal medya hesabında 26 bin 900 takipçisi bulunan Cansu Deliktaş resmen bambaşka biri olmuş.

DAMAT ADAYI YORUM YAPMIŞTI

Kısmetse Olur Cansu, geçtiğimiz aylarda doğum günü postu paylaşmış ve eski damat adayı Tankut kendisine "Nice sağlıklı, mutlu, huzur ve bolluk dolu yaşlara Cansu'cum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın." yorumunu yapmıştı.



