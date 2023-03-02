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Kısmetse Olur'da elenen isim belli oldu: Elif hüngür hüngür ağladı! "Unutulmayacak elemelerden bir tanesiydi"

02.03.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen program Kısmetse Olur'un son bölümünde yaşananlar sosyal medyada çok konuşuldu. Hiç beklenmeyen isim eve veda ederken Elif'in gözyaşları sel oldu. Eleme olarak erkekler evinden Sedat, kadınlar evinden ise Buse seçilmişti. Favori isimler ise Elif ve Çağrı olmuştu. Ancak gelişmelerin ardından eve veda eden isim duyanları şaşırttı.

Kısmetse Olur'da elenen isim belli oldu: Elif hüngür hüngür ağladı! "Unutulmayacak elemelerden bir tanesiydi"

YouTube üzerinden yayınlanan ve milyonlarca kişi tarafından izlenen fenomen yarışma Kısmetse Olur'da elenen isim belli oldu. Gala gecesinde ilk önce Sedat ve Buse arasında yapılan eleme sonrasında Sedat ve Zeyd arasında yapıldı. Eve veda eden ismin belli olmasının ardından Elif gözyaşlarına boğuldu.

Kısmetse Olur'da elenen isim belli oldu: Elif hüngür hüngür ağladı!

ZEYD VE SEDAT ARASINDA OYLAMA YAPILDI

Kısmetse Olur'da elemede Sedat ve Buse'nin adı çıktı. Haftanın birincisi ve evi koruma altına alan Elif oldu. Böylelikle Buse, eleme potasından kurtuldu. Sunucu Öykü Serter, Sedat için kutudaki yazıyı okudu. Buna göre Sedat'ın, eleme için kendisine rakip olarak birini seçmesi istendi. Sedat ise karşısına Zeyd'i çıkardı.

Kısmetse Olur'da elenen isim belli oldu: Elif hüngür hüngür ağladı!

ELİF'İN GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Sedat ve Zeyd arasında oylama yapıldı. Evdeki herkese hangi ismin gitmesi istendiği soruldu ve kızlar evinde çoğunluk Zeyd, erkekler evinde ise Sedat dedi. Zeyd'in 9 Sedat'ın 7 oy aldığı eleme oylamasında Elif, evden gitmesi için Zeyd'in adını gözyaşları içinde söyledi. Diğer yarışmacılar da oyunu verdikten sonra evden gidecek ismin Zeyd olduğu belli oldu. Bununla beraber Elif gözyaşlarına boğuldu.

Kısmetse Olur'da elenen isim belli oldu: Elif hüngür hüngür ağladı!

"Unutulmayacak elemelerden bir tanesiydi" diyen sunucu Öykü Serter, Zeyd'e kapılarının açık olduğunu söyledi.

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