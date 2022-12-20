Kısmetse Olur'da ipler geriliyor: "Burada en iyi kıvırtan sensin!" 20 Aralık 2022 Kısmetse Olur 8. bölüm izle

Kısmetse Olur Aşkın Gücü 8. Bölüm 20 Aralık 2022 Salı günü YouTube'da yayınlanacak. Kısmetse Olur Aşkın Gücü 8. Bölüm fragmanı olay oldu. Yeliz, Tuğçe'ye dönüp "İçeri girdiğimizde eğleniyoruz ya. Sen 'Kanka benlik değil, ben kıvartamam' diyorsun. Burada en iyi kıvırtan sesnsin biliyor musun? Beni yakınında tutmaya çalıştın tutamadın, karşına almayı tavsiye etmem" dedi. Yeliz, Tuğçe'nin üzerine yürüdü. Kısmetse Olur Aşkın Gücü 6. Bölüm fragmanının YouTube'da yayınlanmasının ardından birçok kişi internette araştırma yapıyor. İşte Kısmetse Olur Aşkın Gücü 8. Bölüm izle ekranı...

KISMETSE OLUR 8. BÖLÜM İZLE (20 ARALIK 2022 SALI)

KISMETSE OLUR 8. BÖLÜMÜ İÇİN TIKLAYINIZ

KISMETSE OLUR 2022 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü saat 18:30'da yayınlanıyor.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölümleriyle YouTube'da yayınlanmaya devam ediyor.

Yarışma Youtube'da "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" kanalı altında takipçilerinin karşısına çıkıyor.

KISMETSE OLUR 2022 YARIŞMACILARI

Kısmetse Olur'un erkek yarışmacıları: Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan, Oğulcan, Tolga

Kısmetse Olur'un kadın yarışmacıları: Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Merve, Cansel, Tuğçe, Ayşenur

KISMETSE OLUR'DAN ELENEN YARIŞMACI KAAN OLMUŞTU

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programına bu hafta Kaan veda etti.Kaan'ın vedasıyla izleyiciler Kısmetse Olur Kaan'ın kim olduğuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı.Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 7. bölüm eleme gecesinde 15.000 TL büyük ödülünü Şeyda aldı. Kendi evinden en düşük oyu alan Simge'yi otomatik olarak koruma altına almış oldu. Böylelikle Oğulcan Kaanı koruyamadı. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü eleme galasında programa ilk veda eden isim erkekler evinden Kaan oldu.

Kaan Seyhan yarışmaya Sakarya'da katılmıştı. TikTok kullanıcı adı kaanseyhan1'dir. Müziğe ilgi duyan Kaan Seyhan Instagram'da kaanseyhan kullanıcı adıyla paylaşımlar yapmaktadır.

