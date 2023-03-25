Kısmetse Olur'dan diskalifiye edilen Aybüke ve Tolga çiftinden şok karar! İlk açıklama Aybüke'den geldi!

TikTok fenomeni Aybüke Çangal hayatının aşkını Kısmetse Olur Aşkın Günü programında bulmuştu. Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çiftinin programa gerekçe göstermeden gelmediklerini dile getiren sunucu Öykü Serter, ikilinin diskalifiye edildiğini açıklamıştı. Beraberlikleri sürecinde içerikler üreten ve gündemden düşmeyen çiftten üzücü bir haber geldi. Ayrıldıklarını dile getiren Çangal, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

21 yaşındaki TikTok fenomeni Aybüke Çangal, Kısmetse Olur'da 24 yaşındaki Tolga Kandemir ile aşk yaşamaya başladı.

Sunucu Öykü Serter Aybüke'nin yer almadığı bölümde seyircilere bilgi vermek için, "Maalesef geçerli bir mazaret bildirmedikleri halde çekime katılmayacaklarını bildiren Tolga ve Aybüke yarışma kuralları gereği yarışmadan diskalifiye edilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Kısmetse Olur'dan diskalifiye edilen çift daha sonra konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Tolga Kandemir, ''Aramızda büyük bir aşk vardı, bunu orada devam ettirmek istemedik, dışarıda daha güzel yaşayacağımızı düşündük ve bilerek çıktık'' dedi.

Aybüke Çangal ise ''Bu yüzde yüz içerideki yarışmacıların zorbalığıyla alakalı bir durum değil. Biz zaten onlarla baş edebiliyorduk, yine baş edebilirdik ama benim sevgilimin orada gururu kırılıyordu. Biz yan yanayız ve bir ilişkimiz var, benim adım orada başkasıyla geçiriliyordu, halbuki böyle bir şey yok, bu sosyal medya algılarıyla olan bir şey'' ifadelerini kullandı.

İKİLİDEN ŞOK EDEN KARAR!

Kısmetse Olur'da aşkları başlayan Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çifti ayrılık kararı aldı. Aybüke Çangal, Tolga Kandemir ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdıktan sonra bir açıklamada bulunarak "Bu açıklamayı hakettiğinizi düşünüyorum. Bir süredir olan beraberliğim karşılıklı saygı çerçevesinde bitmiştir. Kendisine hayatta başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Tolga Kandemir'den henüz bir açıklama gelmezken Aybüke Çangal ile beraber olan fotoğraflarını da kaldırmaması dikkat çekti.



