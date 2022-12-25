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Kısmetse Olur Furkan'ın sevgilisini dövüp çıplak fotoğraflarını ifşa ettiği konuşuluyordu! Bakın ne dedi

25.12.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ve yarışmacıları program başladığı günden beri gündemden düşmüyor. Yarışmacılar arasında yer alan Furkan Can Ağca şoke eden bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre yarışmacı sevgilisini döverek çıplak fotoğraflarını ifşa etti. Şoke eden detaylar gündemdeyken Kısmetse Olur Furkan bakın ne dedi.

Kısmetse Olur Furkan'ın sevgilisini dövüp çıplak fotoğraflarını ifşa ettiği konuşuluyordu! Bakın ne dedi

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur programı Youtube'da 'Kısmetse Olur: Aşkın Gücü' olarak yeniden başladı. Yarışmadaki estetikli kadın yarışmacılar kadar erkek yarışmacılar da skandallarıyla gündeme geliyor.

Programa sonradan dahil olan Furkan Can Ağca da son günlerde olay iddialarla gündemde. Ağca'nın geçtiğimiz aylarda sevgilisini öldüresiye dövdüğü ve çıplak fotoğraflarını ifşa ettiği iddia edildi.

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ŞOKE EDEN İDDİA: OTELDE...

Furkan Can Ağca'nın sevgilisi Gülden Kaygın iddiaya göre, yaşadıkları tartışma sırasında öldüresiye darp edildiğini ileri sürerek geçtiğimiz aylarda Furkan Ağca'dan şikayetçi oldu. Boynunu sıkan Furkan Can Ağca'dan otel görevlileri sayesinde kurtulan Gülden Kaygın, müstehcen fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmaması için sevgilisinin kardeşine bir de para göndermiş. Ancak yine de fotoğraflar ifşalanmış.

Ekran Alıntısı

İddialar sonrasında Kısmetse Olur Furkan hemen bir açıklama yaptı. Furkan Ağca, iddiaları yaptığı açıklamayla kabul etmedi.


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