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'Kısmetse Olur'la tanınan Cansel Çördük'ten olay pozlar!

28.01.2021 17:05 | Son Güncelleme:
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'Kısmetse Olur'la tanınan Cansel Çördük'ten olay pozlar!

'Kısmetse Olur' yarışmasıyla ünlünen Cansel Çördük, paylaştığı iç çamaşırlı fotoğrafıyla olay oldu. Ünlü isim "Vücudunuzu sevin" mesajı verdi.

'Kısmetse Olur' programının fenomen yarışmacısı Cansel Çördük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Çördük'ün, son paylaşımı olay oldu. İç çamaşırlarıyla poz veren Çördük paylaşımına "Vücudunuzu sevin kızlar" notunu düştü.

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Sayfasında seksi kareler paylaşan Çördük'e takipçilerinden binlerce beğeni geldi.

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Pandeminin ilk günlerinde virüsle dalga geçen Çördük, koronavirüse yakalanmıştı. Cansel Çördük, sağlık durumu hakkında, "Çok ağır geçiriyorum ve çok zor nefes alıyorum" demişti.

Cansel Çördük, Kanal D'de yayınlanan 'Kısmetse Olur' adlı programda, Eser West ile yaşadığı aşk ile çok konuşulmuştu.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Birde guzel olsanız gam yemicem.
soyunan herkes guzel sayılıyor maalesef ikide estetik tammadir hertürlü kazanç elde edilir
DİYORKİ ZORLAAA MEŞHUR OLACAM YA ÇIPLAK YA ÇIPLAK OLACAM İŞTE

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