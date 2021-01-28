'Kısmetse Olur'la tanınan Cansel Çördük'ten olay pozlar!

'Kısmetse Olur' programının fenomen yarışmacısı Cansel Çördük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Çördük'ün, son paylaşımı olay oldu. İç çamaşırlarıyla poz veren Çördük paylaşımına "Vücudunuzu sevin kızlar" notunu düştü.

Sayfasında seksi kareler paylaşan Çördük'e takipçilerinden binlerce beğeni geldi.

Pandeminin ilk günlerinde virüsle dalga geçen Çördük, koronavirüse yakalanmıştı. Cansel Çördük, sağlık durumu hakkında, "Çok ağır geçiriyorum ve çok zor nefes alıyorum" demişti.

Cansel Çördük, Kanal D'de yayınlanan 'Kısmetse Olur' adlı programda, Eser West ile yaşadığı aşk ile çok konuşulmuştu.



