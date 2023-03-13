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Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan evli olan Tiktok fenomeni sevgilisiyle ayrıldı! "Evimi basıp darp etti"

13.03.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışmasının unutulmaz isimlerinden Melis Buse Betkayan geçtiğimiz günlerde Tiktok fenomeni Serbest Hoca ile aşk yaşadığı haberiyle gündem olmuştu. Serbest Hoca'nın evli olması nedeniyle tepkilerin hedefi olan Betkayan, sevgilisi tarafından darp edildiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan evli olan Tiktok fenomeni sevgilisiyle ayrıldı! "Evimi basıp darp etti"

Kısmetse Olur yarışmasının kavgacı isimlerinden Melis Buse Betkayan yaptırdığı estetiklerle ve değişimiyle sık sık gündeme geliyordu. Ünlü fenomen şimdi de özel hayatı ile konuşulmaya başladı.

DARP EDİLDİ

Melis Buse Betkayan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda sevgilisi tarafından evininin basılıp darp edildiğini söyledi. Serbest Hoca olarak bilinen Reşit Bozdağ isimli fenomen ile birlikteliğini sonlandırdığını da dile getiren Betkayan yaşadığı şiddeti açık açık paylaştı.

Betkayan'ın Instagram sayfası üzerinden yayınladığı açıklaması ise şu şekilde;

'POLİS YARDIMIYLA...'

'RB isimli şahıs ile yollarımı ayırdığımı bugün duyurmuştum. O yazıyı paylaştıktan sonra evimi basıp beni darp etti. Telefonumu alıp gitti polis yardımıyla telefonumu geri aldım. Herkesi takipten çıkmış bazı kişileri de engellemiş. Hem ınstagramda hemde tiktok hesabımdan size anlatmak istediğim çok şey vara ama sessizliği seçiyorum. Kendisiyle hukuki sürecim başlamıştır.'

Daha sonra art arda paylaşımlar yapan Betkayan 'Ben daha önce bu kadar kötü şeyler hiç yaşamamıştım, Bu kadar hata hiç yapmamıştım' diyerek isyan etti.

melis busee

Yaşadığı şiddeti açık açık gösteren ünlü fenomen 'Bu sadece kulağım vücudumu gösteremeyeceğim için sadece bunu paylaşırım' yazarak kulağından aldığı darbeyi yayınladı.

meliss

NE OLMUŞTU?

Melis Buse Betkayan Tiktok fenomeni Serbest Hoca ile sevgili olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Betkayan'ın sevgilisinin evli olduğu ortaya çıkınca da tepkilerin hedefi olmuştu.

melis buse betkayan

Tepki çeken fenomen "İstediğimle gezerim bunları göze almasam fenomen olmazdım. Ben kimsenin yuvasını yıkmadım yıkmam da" demişti.

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