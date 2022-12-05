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Kısmetse Olur ne zaman başlıyor? Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi kanalda yayınlanacak? Efsane program geri dönüyor!

05.12.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur adlı evlilik programı bir döneme damgasını vurmuştu. İzleyicileri ekranı başına kilitleyen program Kısmetse Olur Aşkın Gücü ismiyle yeniden yayın hayatına dönüyor. 2015 - 2017 yılları arasında yayınlandığı dönemde Ceyda Kırıcı, Cansel Çördük, Hazal Atabek ve Melis Buse Betkayan gibi isimlerin yer aldığı Kısmetse Olur'un yeni sezonunun ne zaman ve hangi kanalda başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur ne zaman başlıyor? Kısmetse Olur Aşkın gücü hangi kanalda yayınlanacak?

Kısmetse Olur ne zaman başlıyor? Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi kanalda yayınlanacak? Efsane program geri dönüyor!

Kısmetse Olur, hayatlarının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını flört etmek için bir araya getiren bir evde toplandığı ve Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği bir televizyon programıydı. Reyting rekorları kıran program Kısmetse Olur Aşkın Gücü adıyla yeniden yayınlanmaya başlayacak. Kısmetse Olur'un finalinde Nur Erkoç ile Batuhan Cimilli evlenmişti. Peki, Kısmetse Olur ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

KISMETSE OLUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fenomen yarışma programı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden ilk fragman yayınlandı. Kısmetse Olur 12 Aralık'ta sadece YouTube üzerinden yayınlanacak.

Kısmetse Olur geri dönüyor! Kısmetse Olur ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kısmetse Olur yarışma programının yeni sezonunda 9 kadın 9 erkek olacak. Yarışmanın yeni sunucusu ise Öykü Serter oldu. Yarışmanın yeni sezon bölümleri YouTube'da yayınlanacak.

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