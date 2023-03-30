Kısmetse Olur sunucusu Öykü Serter'in aldığı maaşı duyanlar inanamadı! Bakın haftalık ne kadar kazanıyormuş

Biri Bizi Gözetliyor, Bu Tarz Benim, İşte Benim Stilim, Rising Star gibi birçok fenomen programın sunucusu Öykü Serter şimdide yıl aradan sonra yeniden yayınlanmaya başlanan Kısmetse Olur'u sunuyor.

Her bölümü olaylarla dolu programda Öykü Serter tarzı, güzelliği ve açıklamaları ile dikkat çekiyor. Her şeye müdahale etmesiyle de sık sık gündeme gelen Serter'in programdan aldığı maaş sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

MAAŞI GÜNDEM OLDU

47 yaşındaki tecrübeli sunucu Öykü Serter'in Kısmetse Olur'dan çok cüzi bir ücret aldığı iddiası gündem oldu.

Sosyal medyada ortaya atılan bir iddiaya göre, ünlü sunucu yarışmadan haftalık 10 bin TL kazanıyor ve bir ay içerisinde 40 bin TL kazanç sağlıyor.

