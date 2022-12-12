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Kısmetse Olur Tolga kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kısmetse Olur Tolga'nın Instagram hesabı kullanıcı adı ne?

12.12.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017'de final yapan Kısmetse Olur yarışması Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ismiyle geri döndü. 12 Aralık'ta başlayan programda, damat adayı Tolga dikkat çekti. Kısmetse Olur damat adayı Tolga hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Kısmetse Olur Tolga kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kısmetse Olur Tolga'nın Instagram hesabı kullanıcı adı ne? İşte ayrıntılar...

Kısmetse Olur Tolga kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kısmetse Olur Tolga'nın Instagram hesabı kullanıcı adı ne?

Kısmetse Olur programı yeni yüzlerle ekranlara geri döndü. İlk bölümü 12 Aralık saat 18.30'da ekranlara gelecek. Damat adayı Tolga, fragmanda dikkat çeken isimlerden biri oldu. Peki Kısmetse Olur Tolga kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kısmetse Olur Tolga'nın Instagram hesabı kullanıcı adı ne? İşte ayrıntılar...

KISMETSE OLUR TOLGA KİMDİR?

26 yaşındaki Tolga Kandemir İzmitlidir.

Kısmetse Olur Tolga kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kısmetse Olur Tolga'nın Instagram hesabı kullanıcı adı ne?

Best Model 2019 Türkiye birincisi seçilen Tolga Kandemir, lisanslı basketbol oyuncusudur.

Kısmetse Olur Tolga kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kısmetse Olur Tolga'nın Instagram hesabı kullanıcı adı ne?

Instagram'da 'tolgakandemirr' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.

Kısmetse Olur Tolga kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kısmetse Olur Tolga'nın Instagram hesabı kullanıcı adı ne?

Yaklaşık 18 bin takipçisi bulunuyor.


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