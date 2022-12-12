Kısmetse Olur programı yeni yüzlerle ekranlara geri döndü. İlk bölümü 12 Aralık saat 18.30'da ekranlara gelecek. Damat adayı Tolga, fragmanda dikkat çeken isimlerden biri oldu. Peki Kısmetse Olur Tolga kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kısmetse Olur Tolga'nın Instagram hesabı kullanıcı adı ne? İşte ayrıntılar...

KISMETSE OLUR TOLGA KİMDİR?

26 yaşındaki Tolga Kandemir İzmitlidir.

Best Model 2019 Türkiye birincisi seçilen Tolga Kandemir, lisanslı basketbol oyuncusudur.

Instagram'da 'tolgakandemirr' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.

Yaklaşık 18 bin takipçisi bulunuyor.



