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Kısmetse Olur'un Hazal Atabek'i cesur pozlarıyla Instagram'ı yaktı!

28.06.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan ve adeta fenomen bir isim haline gelen Hazal Atabek, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Güzelliği ve fiziğiyle dikkat çeken eski yarışmacının cesur paylaşımlarına takipçileri tarafından beğeni yağıyor.

Kısmetse Olur'un Hazal Atabek'i cesur pozlarıyla Instagram'ı yaktı!

Kısmetse Olur yarışmasında Emre Ubeyli ile yaşadığı aşkla tanınan Hazal Atabek, sosyal medya hesabından yaptığı dekolteli paylaşımlarıyla takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor. Sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlar yapan güzel isim, fit vücuduyla dikkat çekiyor.

INSTAGRAM POZLARIYLA ADETA YAKTI GEÇTİ!

Yarışmanın bitmesinin ardından gözlerden uzak bir hayat sürdüren Hazal Atabek, Instagram hesabından sık sık takipçileriyle iletişim kuruyor.

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Gittiği yerleri ve kendisiyle ilgili yaptığı paylaşımlarla beğeni yağmuruna tutulan Hazal Atabek'in pozlarına yorum yağıyor.

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Güzelliği ve fiziğiyle herkesin dikkatini çeken Hazal Atabek, yarışmanın ardından yaşadığı değişimle de adından söz ettiriyor.

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İşte Hazal Atabek'in son hali ve Instagram paylaşımları;

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