MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafındaki kombinini benimsemek isteyenlere alternatif öneriler

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafındaki kombinini benimsemek isteyenlere alternatif öneriler

27.06.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur, Alev Alev ve Yarım Kalan Aşklar isimli popüler dizilerden tanıdığımız başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz; beğeni toplayan sosyal medya paylaşımlarıyla herkesin dilinde. Oyunculuğuyla olduğu kadar stiliyle de herkesi büyüleyen ünlü yıldızın Instagram paylaşımları, sanatçının stiline hayran kalan takipçiler tarafından oldukça dikkat çekiyor. Şort etek ve halter yakalı bluz kombinini paylaştığı gönderisi de bunlardan biri. Siz de ünlü oyuncunun stilini yakalamak ister misiniz?

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafındaki kombinini benimsemek isteyenlere alternatif öneriler

Bebeksi yüzü ve etkileyici oyunculuğuyla çok sevilen Dilan Çiçek Deniz'in stiline âşık olmayan yoktur. Her takipçisinin dört gözle paylaşım yapmasını beklediği güzel oyuncu, tarzıyla konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde havalı ve dinamik stilini sergilediği bir paylaşım yapan Dilan Çiçek Deniz'in kombinini çekici bulduysanız sizin için derlediğimiz birbirinden güzel parçalara bayılacaksınız. Gardırobunuzda güzel oyuncunun tarzına alternatif parçalara yer vermek için bu yazıyı mutlaka okuyun!

1. Feminen bir görünüm arayanlara: SheIn Askılı Bluz

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafındaki kombinini benimsemek isteyenlere alternatif öneriler

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Stilinizi yaratırken SheIn Askılı Bluz'dan yardım almaya ne dersiniz? Hem spor hem klasik parçalarla kombinleyebileceğiniz bluz, uzun yıllar rahatlıkla kullanabileceğiniz muhteşem bir model. V yakasıyla şık bir açıklık sunan parçada dantel detaylar bunuyor. Parlak ve akışkan kumaşı tamamlayan şık dantel detayı sayesinde havalı bir stil sunan bluzun etek boyu ise yüksek bel pantolonlarla kombinlenmek için ideal. İnce şerit askıları sayesinde zarif bir görünüm de sunan parçanın askıları ayarlanabiliyor. Bu bluz sayesinde Dilan Çiçek Deniz'in iddialı stilini yakalayabilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Şıklığı dengelemek için: TRENDYOLMİLLA Asimetrik Kapamalı Denim Şort

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafındaki kombinini benimsemek isteyenlere alternatif öneriler

Klasik görünümleri spor parçalarla birleştirerek kombinin havasını bir anda değiştirebilirsiniz. TRENDYOLMİLLA Asimetrik Kapamalı Denim Şort, son dönemlerin en trend parçalarından biri. Yüksek bel özelliğiyle vücudunuzu saran parça, basenlerinizi kavrayarak fit bir görünüme kavuşmanızı sağlıyor. Önünde yer alan asimetrik kumaş detayı şorta spor bir dokunuş yaparak modelin daha modern ve havalı görünmesine olanak tanıyor. Dinamik görünümüyle beğeni kazanan asimetrik parça, şortun bel kısmındaki ipler yardımıyla bağlanıyor. Bu ürünün şıklığına ve rahatlığına bayılacaksınız, bizden söylemesi!

Ürünü İncele

3. Rahatlığı sevenlerin favorisi: Eyyo Kie Bluz

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafındaki kombinini benimsemek isteyenlere alternatif öneriler

Mutlaka göz atmanız gereken parçalardan biri de Dilan Çiçek Deniz'in üzerindeki gibi rahatlığıyla büyüleyen kısa üstler. Eyyo Kie Bluz, son moda görünümüyle her genç kadının gardırobunda bulunması gereken bir parça. Rengiyle listedeki alternatiflerinden ayrılan model, stiline renk katmak isteyenlerin favorisi olacak. Derin göğüs dekoltesine sahip bluz, iddialı tasarımıyla tarzınızı tamamlıyor. Üstelik modelin sırt dekoltesi, bluzu daha çekici bir hâle getiriyor. Boynunuzu kavrayarak vücudunuza oturan bu ürüne şans vererek kombinlerinize şahane dokunuşlar yapabilirsiniz. Daha ne olsun, değil mi?

Ürünü İncele

4. Stilini taçlandırmak isteyenlerin favorisi: TRENDYOLMİLLA Bağlama Detaylı Şort Etek

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafındaki kombinini benimsemek isteyenlere alternatif öneriler

Daha farklı kombinler yapmak isteyenlerin tercih edebileceği bir diğer tamamlayıcı ürün ise TRENDYOLMİLLA Bağlama Detaylı Şort Etek. Kusursuz görünen parça, yumuşacık kumaşı sayesinde rahat bir alternatif olarak karşınıza çıkıyor. Yüksek belli şortun arka bölümünde yer alan pens detayları, belinize mükemmel bir şekilde oturmasına olanak sağlıyor. Şort, bacaklarda bollaşarak salaş bir görünüm kazanıyor. Şortun önünde yer alan asimetrik parçayı tamamlayan bağcıklar, ürüne daha modern bir hava katarken metal kuş gözü delikler görünümü çok daha tarz bir hâle getiriyor.

Ürünü İncele

5. Havalı görünümlerin mimarı: TRENDYOLMİLLA X Sagaza Studio Lastik Detaylı Bluz

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafındaki kombinini benimsemek isteyenlere alternatif öneriler

Dilan Çiçek Deniz'in havalı tarzını yakalamanızı sağlayacak bir başka ürün ise TRENDYOLMİLLA X Sagaza Studio Lastik Detaylı Bluz. Bu özel parça sayesinde genç ruhunuzu dinamik bir görünümle birleştirerek stilinizi herkese gösterebilirsiniz. Halter yakaya sahip bluz, belinde yer alan geniş lastik detayıyla spor bir görünüm kazanıyor. Derin ağızlı kol kesimi sayesinde çekici bir omuz dekoltesi oluşturuyor. Kol altından başlayarak bileklere kadar uzanan kollar ise bluza havalı bir dokunuş yaparak parçanın alışılmışın dışında bir tarza sahip olmasını sağlıyor. Böylece Deniz'in tarzına farklı bir yorum getirmek mümkün oluyor.

Ürünü İncele

6. Muhteşem rahatlığın tadını çıkarın: TRENDYOLMİLLA Çift Katmanlı Şort Etek

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafındaki kombinini benimsemek isteyenlere alternatif öneriler

Güzel oyuncunun merak uyandıran tarzına bir adım daha yaklaşmanıza olanak tanıyacak diğer alternatif TRENDYOLMİLLA Çift Katmanlı Şort Etek. Pek çok kişinin spor yaparken tercih ettiği parçayı günlük stilinize uyarlayarak sokak modasının aykırı tarzına ayak uydurabilirsiniz. Diğer şort etek modellerinin aksine daha şık bir görünüme sahip olan üründe kalın bir bel lastiği bulunuyor. Rahatlığın ön planda olduğu parçanın tayt kısmı basenleri sararak baldırları kapatıyor. Modelin daire kesimli mini eteği ise tayt görünümünü örterek dengeli bir stil oluşturuyor.

Ürünü İncele

7. Tamamlayıcı aksesuarları unutmayın: JACK WOLFSKİN Spor Kemer

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafındaki kombinini benimsemek isteyenlere alternatif öneriler

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Dilan Çiçek Deniz'in tarzında kıyafetleri kadar kullandığı aksesuarlar da ön planda. Özellikle seçtiği kemer, parlak aksesuar detayıyla hayranlık kazanıyor. JACK WOLFSKİN Spor Kemer de stilinize farklı bir dokunuş yaparak tarzınızı tamamlamanızı sağlıyor. Kalın dokuma şeritler kullanılarak üretilen kemerin üzerinde markanın amblemi yer alıyor. Su ve rüzgâr geçirmeyen ürün, nefes aldıran bir yüzeye sahip. Ayrıca modelin yapımında kullanılan yırtılmaz dış kumaş sayesinde kemeri uzun yıllar rahatlıkla takabilirsiniz. Amblemli kemer tokası ve fermuar detayıyla da oldukça şık görünen unisex ürün, zamansız tasarımıyla favori parçalarınız arasında yer alacak.

Ürünü İncele

8. Görünümünüze son noktayı koymak için: Allavola Düz Deri Laofer

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafındaki kombinini benimsemek isteyenlere alternatif öneriler

Başarılı oyuncunun tarzında belki de en çok beğenilen detaylardan biri, kalın tabanlı kolej ayakkabısıydı. Allavola Düz Deri Laofer da ünlü yıldızın kombininde kullandığı parçaya çok benziyor. %100 sığır derisi kullanılarak üretilen parçada yüksek kaliteli kauçuk tabanlar bulunuyor. Kalın tırtıklı tabanları, şık görünümüyle günümüz modasını yakalıyor. Bu maskülen ve şık parça, altın rengi aksesuar detayıyla göz kamaştırıyor. Hafif küt burnu ve ayakkabıyı çevreleyen ince şerit geçişiyle baştan sona harika detaylarla çevrili ürünü hem klasik hem spor kombinlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu sayede Dilan Çiçek Deniz'in tarzını yansıtabilirsiniz!

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni belli oldu, hastaneden açıklama geldi! Yeşilçam Malkoçoğlu'suz, Türk sineması efsanesiz kaldıCüneyt Arkın'ın ölüm nedeni belli oldu, hastaneden açıklama geldi! Yeşilçam Malkoçoğlu'suz, Türk sineması efsanesiz kaldı
Müge Anlı gelinlikle! Sosyal medyayı salladılarMüge Anlı gelinlikle! Sosyal medyayı salladılar
Ünlü çift evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte törenden karelerÜnlü çift evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte törenden kareler
Anahtar Kelimeler:
Alev Alev dizisi Çukur dizisi Dilan Çiçek Deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Her biri birbirinden farklı stiliyle göz kamaştıran bikini altı modelleri

Her biri birbirinden farklı stiliyle göz kamaştıran bikini altı modelleri

Sahilde taktığınızda tüm gözleri size çevirecek en güzel hasır şapka modelleri

Sahilde taktığınızda tüm gözleri size çevirecek en güzel hasır şapka modelleri

Yazın rahatlığını ayaklarınızda hissettirecek parmak arası terlik modeli önerileri

Yazın rahatlığını ayaklarınızda hissettirecek parmak arası terlik modeli önerileri

Cildinizi kuruluktan kurtarıp âdeta ilaç olacak en iyi su bazlı nemlendiriciler

Cildinizi kuruluktan kurtarıp âdeta ilaç olacak en iyi su bazlı nemlendiriciler

Duygu Özaslan'ın olay olan düğün kombinini beğenenlere alternatif ayakkabı modelleri

Duygu Özaslan'ın olay olan düğün kombinini beğenenlere alternatif ayakkabı modelleri

Kahvesini ya da çayını kupada içmeyi sevenler için en güzel el yapımı kupa önerileri

Kahvesini ya da çayını kupada içmeyi sevenler için en güzel el yapımı kupa önerileri

Tümünü Gör
Kahvesini ya da çayını kupada içmeyi sevenler için en güzel el yapımı kupa önerileri

Kahvesini ya da çayını kupada içmeyi sevenler için en güzel el yapımı kupa önerileri

Yaz aylarında kullanmadan edemeyeceğiniz kişisel bakım ürünü önerileri

Yaz aylarında kullanmadan edemeyeceğiniz kişisel bakım ürünü önerileri

Gerçekten işe yaradığını kanıtlanmış TikTok'ta viral olan ürünler

Gerçekten işe yaradığını kanıtlanmış TikTok'ta viral olan ürünler

Girdiğiniz yerlerde dikkatleri üstünüze çekeceğiniz ve göz kamaştıracağınız mini boy elbise modelleri

Girdiğiniz yerlerde dikkatleri üstünüze çekeceğiniz ve göz kamaştıracağınız mini boy elbise modelleri

Yeni bir saat almış gibi hissedeceğiniz Apple Watch kaplamaları

Yeni bir saat almış gibi hissedeceğiniz Apple Watch kaplamaları

Gördüğünüzde evinizde olmadığına inanamayacağınız ve hemen almak isteyeceğiniz ürün önerileri

Gördüğünüzde evinizde olmadığına inanamayacağınız ve hemen almak isteyeceğiniz ürün önerileri

Tümünü Gör
Gördüğünüzde evinizde olmadığına inanamayacağınız ve hemen almak isteyeceğiniz ürün önerileri

Gördüğünüzde evinizde olmadığına inanamayacağınız ve hemen almak isteyeceğiniz ürün önerileri

Yaza şık ve retro girmek isteyenler için 200 TL altı klasik elbise önerileri

Yaza şık ve retro girmek isteyenler için 200 TL altı klasik elbise önerileri

Yaz aylarının en büyük kurtarıcısı en iyi inverter klima modelleri

Yaz aylarının en büyük kurtarıcısı en iyi inverter klima modelleri

Telefonunu bataryasından dolayı cebinden çıkarmaya korkanlar için en iyi bataryalı telefonlar

Telefonunu bataryasından dolayı cebinden çıkarmaya korkanlar için en iyi bataryalı telefonlar

Her ebeveynin hayatını kolaylaştıracak ve hayat kalitesini arttıracak ürünler

Her ebeveynin hayatını kolaylaştıracak ve hayat kalitesini arttıracak ürünler

Hem sporda hem günlük yaşamda şıklığınızı tamamlayacak tayt modeli önerileri

Hem sporda hem günlük yaşamda şıklığınızı tamamlayacak tayt modeli önerileri

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Her biri birbirinden farklı stiliyle göz kamaştıran bikini altı modelleri

Her biri birbirinden farklı stiliyle göz kamaştıran bikini altı modelleri

Sahilde taktığınızda tüm gözleri size çevirecek en güzel hasır şapka modelleri

Sahilde taktığınızda tüm gözleri size çevirecek en güzel hasır şapka modelleri

Yazın rahatlığını ayaklarınızda hissettirecek parmak arası terlik modeli önerileri

Yazın rahatlığını ayaklarınızda hissettirecek parmak arası terlik modeli önerileri

Cildinizi kuruluktan kurtarıp âdeta ilaç olacak en iyi su bazlı nemlendiriciler

Cildinizi kuruluktan kurtarıp âdeta ilaç olacak en iyi su bazlı nemlendiriciler

Duygu Özaslan'ın olay olan düğün kombinini beğenenlere alternatif ayakkabı modelleri

Duygu Özaslan'ın olay olan düğün kombinini beğenenlere alternatif ayakkabı modelleri

Kahvesini ya da çayını kupada içmeyi sevenler için en güzel el yapımı kupa önerileri

Kahvesini ya da çayını kupada içmeyi sevenler için en güzel el yapımı kupa önerileri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni belli oldu, hastaneden açıklama geldi! Yeşilçam Malkoçoğlu'suz, Türk sineması efsanesiz kaldı

Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni belli oldu, hastaneden açıklama geldi! Yeşilçam Malkoçoğlu'suz, Türk sineması efsanesiz kaldı

Emel Sayın'dan Cüneyt Arkın anısı! "Öyle bir vurdum ki kafasından kanlar akmaya başladı"

Çok konuşulmuştu! "Öyle bir vurdum ki..."

Ayça Ayşin Turan makyajsız ve filtresiz pozuyla olay oldu! Güzelliğiyle büyüledi...

Makyajsız ve filtresiz pozuyla olay oldu! Güzelliğiyle büyüledi...

Eski Survivor yarışmacısı Berna Canbeldek süper mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!

Eski Survivor yarışmacısı süper mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!

Cüneyt Arkın, Fatma Girik'in ölümü sonrası "Bekle beni orada bekle geliyorum" demişti! Gündem oldu

'Bekle beni' demişti! O sözler gündem oldu

SON DAKİKA: Türk sinemasının efsanelerinden Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Battal Gazi, Kara Murat filmleriyle hafızalara kazınan Cüneyt Arkın neden öldü?

Cüneyt Arkın hayatını kaybetti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.