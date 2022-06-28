Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafındaki kombinini benimsemek isteyenlere alternatif öneriler

Bebeksi yüzü ve etkileyici oyunculuğuyla çok sevilen Dilan Çiçek Deniz'in stiline âşık olmayan yoktur. Her takipçisinin dört gözle paylaşım yapmasını beklediği güzel oyuncu, tarzıyla konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde havalı ve dinamik stilini sergilediği bir paylaşım yapan Dilan Çiçek Deniz'in kombinini çekici bulduysanız sizin için derlediğimiz birbirinden güzel parçalara bayılacaksınız. Gardırobunuzda güzel oyuncunun tarzına alternatif parçalara yer vermek için bu yazıyı mutlaka okuyun!

1. Feminen bir görünüm arayanlara: SheIn Askılı Bluz

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Stilinizi yaratırken SheIn Askılı Bluz'dan yardım almaya ne dersiniz? Hem spor hem klasik parçalarla kombinleyebileceğiniz bluz, uzun yıllar rahatlıkla kullanabileceğiniz muhteşem bir model. V yakasıyla şık bir açıklık sunan parçada dantel detaylar bunuyor. Parlak ve akışkan kumaşı tamamlayan şık dantel detayı sayesinde havalı bir stil sunan bluzun etek boyu ise yüksek bel pantolonlarla kombinlenmek için ideal. İnce şerit askıları sayesinde zarif bir görünüm de sunan parçanın askıları ayarlanabiliyor. Bu bluz sayesinde Dilan Çiçek Deniz'in iddialı stilini yakalayabilirsiniz.

2. Şıklığı dengelemek için: TRENDYOLMİLLA Asimetrik Kapamalı Denim Şort

Klasik görünümleri spor parçalarla birleştirerek kombinin havasını bir anda değiştirebilirsiniz. TRENDYOLMİLLA Asimetrik Kapamalı Denim Şort, son dönemlerin en trend parçalarından biri. Yüksek bel özelliğiyle vücudunuzu saran parça, basenlerinizi kavrayarak fit bir görünüme kavuşmanızı sağlıyor. Önünde yer alan asimetrik kumaş detayı şorta spor bir dokunuş yaparak modelin daha modern ve havalı görünmesine olanak tanıyor. Dinamik görünümüyle beğeni kazanan asimetrik parça, şortun bel kısmındaki ipler yardımıyla bağlanıyor. Bu ürünün şıklığına ve rahatlığına bayılacaksınız, bizden söylemesi!

3. Rahatlığı sevenlerin favorisi: Eyyo Kie Bluz

Mutlaka göz atmanız gereken parçalardan biri de Dilan Çiçek Deniz'in üzerindeki gibi rahatlığıyla büyüleyen kısa üstler. Eyyo Kie Bluz, son moda görünümüyle her genç kadının gardırobunda bulunması gereken bir parça. Rengiyle listedeki alternatiflerinden ayrılan model, stiline renk katmak isteyenlerin favorisi olacak. Derin göğüs dekoltesine sahip bluz, iddialı tasarımıyla tarzınızı tamamlıyor. Üstelik modelin sırt dekoltesi, bluzu daha çekici bir hâle getiriyor. Boynunuzu kavrayarak vücudunuza oturan bu ürüne şans vererek kombinlerinize şahane dokunuşlar yapabilirsiniz. Daha ne olsun, değil mi?

4. Stilini taçlandırmak isteyenlerin favorisi: TRENDYOLMİLLA Bağlama Detaylı Şort Etek

Daha farklı kombinler yapmak isteyenlerin tercih edebileceği bir diğer tamamlayıcı ürün ise TRENDYOLMİLLA Bağlama Detaylı Şort Etek. Kusursuz görünen parça, yumuşacık kumaşı sayesinde rahat bir alternatif olarak karşınıza çıkıyor. Yüksek belli şortun arka bölümünde yer alan pens detayları, belinize mükemmel bir şekilde oturmasına olanak sağlıyor. Şort, bacaklarda bollaşarak salaş bir görünüm kazanıyor. Şortun önünde yer alan asimetrik parçayı tamamlayan bağcıklar, ürüne daha modern bir hava katarken metal kuş gözü delikler görünümü çok daha tarz bir hâle getiriyor.

5. Havalı görünümlerin mimarı: TRENDYOLMİLLA X Sagaza Studio Lastik Detaylı Bluz

Dilan Çiçek Deniz'in havalı tarzını yakalamanızı sağlayacak bir başka ürün ise TRENDYOLMİLLA X Sagaza Studio Lastik Detaylı Bluz. Bu özel parça sayesinde genç ruhunuzu dinamik bir görünümle birleştirerek stilinizi herkese gösterebilirsiniz. Halter yakaya sahip bluz, belinde yer alan geniş lastik detayıyla spor bir görünüm kazanıyor. Derin ağızlı kol kesimi sayesinde çekici bir omuz dekoltesi oluşturuyor. Kol altından başlayarak bileklere kadar uzanan kollar ise bluza havalı bir dokunuş yaparak parçanın alışılmışın dışında bir tarza sahip olmasını sağlıyor. Böylece Deniz'in tarzına farklı bir yorum getirmek mümkün oluyor.

6. Muhteşem rahatlığın tadını çıkarın: TRENDYOLMİLLA Çift Katmanlı Şort Etek

Güzel oyuncunun merak uyandıran tarzına bir adım daha yaklaşmanıza olanak tanıyacak diğer alternatif TRENDYOLMİLLA Çift Katmanlı Şort Etek. Pek çok kişinin spor yaparken tercih ettiği parçayı günlük stilinize uyarlayarak sokak modasının aykırı tarzına ayak uydurabilirsiniz. Diğer şort etek modellerinin aksine daha şık bir görünüme sahip olan üründe kalın bir bel lastiği bulunuyor. Rahatlığın ön planda olduğu parçanın tayt kısmı basenleri sararak baldırları kapatıyor. Modelin daire kesimli mini eteği ise tayt görünümünü örterek dengeli bir stil oluşturuyor.

7. Tamamlayıcı aksesuarları unutmayın: JACK WOLFSKİN Spor Kemer

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Dilan Çiçek Deniz'in tarzında kıyafetleri kadar kullandığı aksesuarlar da ön planda. Özellikle seçtiği kemer, parlak aksesuar detayıyla hayranlık kazanıyor. JACK WOLFSKİN Spor Kemer de stilinize farklı bir dokunuş yaparak tarzınızı tamamlamanızı sağlıyor. Kalın dokuma şeritler kullanılarak üretilen kemerin üzerinde markanın amblemi yer alıyor. Su ve rüzgâr geçirmeyen ürün, nefes aldıran bir yüzeye sahip. Ayrıca modelin yapımında kullanılan yırtılmaz dış kumaş sayesinde kemeri uzun yıllar rahatlıkla takabilirsiniz. Amblemli kemer tokası ve fermuar detayıyla da oldukça şık görünen unisex ürün, zamansız tasarımıyla favori parçalarınız arasında yer alacak.

8. Görünümünüze son noktayı koymak için: Allavola Düz Deri Laofer

Başarılı oyuncunun tarzında belki de en çok beğenilen detaylardan biri, kalın tabanlı kolej ayakkabısıydı. Allavola Düz Deri Laofer da ünlü yıldızın kombininde kullandığı parçaya çok benziyor. %100 sığır derisi kullanılarak üretilen parçada yüksek kaliteli kauçuk tabanlar bulunuyor. Kalın tırtıklı tabanları, şık görünümüyle günümüz modasını yakalıyor. Bu maskülen ve şık parça, altın rengi aksesuar detayıyla göz kamaştırıyor. Hafif küt burnu ve ayakkabıyı çevreleyen ince şerit geçişiyle baştan sona harika detaylarla çevrili ürünü hem klasik hem spor kombinlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu sayede Dilan Çiçek Deniz'in tarzını yansıtabilirsiniz!