MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kısmetse Olur yarışmacıları Oğulcan ve Sedat'ın İngilizce ile imtihanı sosyal medyayı salladı

Kısmetse Olur yarışmacıları Oğulcan ve Sedat'ın İngilizce ile imtihanı sosyal medyayı salladı

30.03.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 yıl aradan sonra YouTube platformu üzerinden yeniden yayınlanmaya başlanan Kısmetse Olur'da bu defa güldüren dakikalar viral oldu. Programın popüler isimlerinden Oğulcan Yılmaz ve Sedat Polat'ın kızlar evine gitmek için İngilizce konuşmaya çalışması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kısmetse Olur yarışmacıları Oğulcan ve Sedat'ın İngilizce ile imtihanı sosyal medyayı salladı

Öykü Serter'in sunumu ile YouTube platformu üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde ifşalar, kavgalar ve ayrılıklar bitmiyor. Her bölümü ayrı bir olay olan Kısmetse Olur'da bu defa gülümseten dakikalar viral oldu.

Programın sevilen isimlerinden Oğulcan Yılmaz ve Sedat Polat kızlar evine gitmek için kamera karşısına geçti. İkilinin İngilizce konuşamadığı dakikalar sosyal medyanın gündemine oturdu.

sedat ve oğulcan

Oğulcan ve Sedat'ın kızlar evine gitmek için robottan izin alırken İngilizce konuşmaya çalıştığı anlar akıllara programın ilk sezon yarışmacı Adnan'ı getirdi.

90'lı bölümlere gelinen Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde şuanda evde 3 çift bulunuyor. Bunlardan biri Elif ve Sedat (ElSed), Oğulcan ve Cansel (OğCAn), Erhan ve Yaren (ErYAr).

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel taciz davası! Attığı mesajlara dair bakın ne dediCinsel taciz davası! Attığı mesajlara dair bakın ne dedi
İki eski nişanlısını ifşa etti! Duyanlar şoke olduİki eski nişanlısını ifşa etti! Duyanlar şoke oldu
Transparan giyip mini etekli poz verdiTransparan giyip mini etekli poz verdi
Anahtar Kelimeler:
kısmetse olur sosyal medya Öykü Serter cansel

En Çok Okunan Haberler

İki tarih öne çıktı, CHP'den açık kapı! '24 saat bile kalmadı'

İki tarih öne çıktı, CHP'den açık kapı! '24 saat bile kalmadı'

Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor!

Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor!

Erdoğan "Ne oluyor bu İYİ Parti'ye?" diye sorunca...

Erdoğan "Ne oluyor bu İYİ Parti'ye?" diye sorunca...

Muharrem İnce'nin tavrına şaşırmışlar

Muharrem İnce'nin tavrına şaşırmışlar

'Devrim yapıyor' diyerek aday olacak ismi açıkladı

'Devrim yapıyor' diyerek aday olacak ismi açıkladı

Ucuz altın almanın formülü! İslam Memiş 5 maddede sıraladı

Ucuz altın almanın formülü! İslam Memiş 5 maddede sıraladı

İlginizi Çekebilir

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.