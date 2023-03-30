Kısmetse Olur yarışmacıları Oğulcan ve Sedat'ın İngilizce ile imtihanı sosyal medyayı salladı

Öykü Serter'in sunumu ile YouTube platformu üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde ifşalar, kavgalar ve ayrılıklar bitmiyor. Her bölümü ayrı bir olay olan Kısmetse Olur'da bu defa gülümseten dakikalar viral oldu.

Programın sevilen isimlerinden Oğulcan Yılmaz ve Sedat Polat kızlar evine gitmek için kamera karşısına geçti. İkilinin İngilizce konuşamadığı dakikalar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Oğulcan ve Sedat'ın kızlar evine gitmek için robottan izin alırken İngilizce konuşmaya çalıştığı anlar akıllara programın ilk sezon yarışmacı Adnan'ı getirdi.

90'lı bölümlere gelinen Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde şuanda evde 3 çift bulunuyor. Bunlardan biri Elif ve Sedat (ElSed), Oğulcan ve Cansel (OğCAn), Erhan ve Yaren (ErYAr).

