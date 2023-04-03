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Kısmetse Olur yarışmacısı Tuğçe Aleyna o yoruma dayanamadı! Savcılığın yolunu tuttu

03.04.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 yıl aradan sonra YouTube platformunda yeniden yayınlanmaya başlanan Kısmetse Olur'da olaylar bitmiyor. Programın favori gelin adaylarından biri olan Tuğçe Aleyna bir sosyal medya kullanıcısının "Tuğçe'de sadece kızların anlayabileceği bir sinsilik var'' yorumuna çok sinirlendi ve savcılığın yolunu tuttu.

Kısmetse Olur yarışmacısı Tuğçe Aleyna o yoruma dayanamadı! Savcılığın yolunu tuttu

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün favori gelin adaylarından biri olan Tuğçe Aleyna sosyal medyada hakkında yapılan yorumlara artık kayıtsız kalmıyor. Tuğçe Aleyna, bir kullanıcının yapmış olduğu ''Sinsi'' yorumu için savcılığa başvurdu.

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Tuğçe Aleyna, sosyal medyadan gelen kötü yorumlar için harekete geçti.

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SAVCILIĞA VERDİ

Twitter kullanıcısı Zeynep T., yarışmacı hakkında ''Kısmetse Olur Tuğçe'de sadece kızların anlayabileceği bir sinsilik var'' şeklinde bir paylaşım yaptı.

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Kendisine yapılan bu kötü yoruma çok sinirlenen Tuğçe Aleyna savcılık yolunu tuttu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatı aracılığıyla başvuran genç yarışmacı, ''Sinsi'' kelimesinin aleni bir şekilde hakaret oluğunu, onur, şeref ve saygınlığın zedelendiğini ileri sürerek Zeynep T.'nin cezalandırılmasını talep etti.

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Savcılık tarafından konu hakkında soruşturma başlatıldı. Tuğçe Aleyna'nın farklı kullanıcıları da hakaret ettikleri gerekçesiyle savcılığa verdiği öğrenildi.

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