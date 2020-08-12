Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Eser West’ten şaşırtan Atatürk çıkışı!

Kısmetse Olur programında Cansel Çördük ile duygusal yakınlaşma yaşayan Eser West kısa bir süre içerisinde popülerleşmeyi başardı. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Eser West, Kısmetse Olur’un sonrasında 2017 yılında Survivor’a katıldı. Açlık ve özlemle baş edemeyerek sinir krizleri geçiren West Survivor’dan kendi rızasıyla çekilme kararı aldı. 2017 Survivor Ünlüler-Gönüller programının bitimiyle birlikte Eser West ekranlardan uzak kalmayı seçti. Herhangi bir projede yer almayan West, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.

TWİTTER TREND LİSTESİNE TEPKİ GÖSTERDİ



Twitter’da popüler konu başlıkları listesinde yer alan “Atatürk Atam Olamaz” etiketi Eser West’i çileden çıkarttı. Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden Twitter popüler konu başlıklarının listesini paylaşan West, “Atatürk Atam Olamaz” etiketini oluşturanlar için ağır sözler sarf etti. West paylaşımının üzerine “Bu nedir a.k. çocukları sizi! Atatürk sayesinde medeniyet gördü bu ülke! O olmasaydı şimdi Arapça yazıyordunuz ger....ı insanlar! O olmasaydı Türkiye olmazdı” ifadelerini kullandı.



Hikaye bölümünden yayınladığı yazının sonrasında bir paylaşım daha yapmayı seçen West bu sefer daha ağır sözlerle yüklendi. Atatürk’ün bir fotoğrafını koyan West, “Atatürk’ün ismini karalamaya çalışan insanlar, hepinizin canı cehenneme! Hepiniz vatan haini o.ç larsınız! Atam sayesinde medeniyet gördü Türkiye. Atam sayesinde var oldu Türkiye. Türk olmak Atatürkçü olmak demektir. Çıksın karşıma anti Atatürkçü biri de göreyim. Şerefsiz insanlar, sizi var eden adamı unutturamazsınız! Arapları sevmiyorsunuz ya; Türkiye’nin Arabistan’dan hiçbir farkı kalmazdı o olmasa. Gerizekalı insan topluluğu sizi. Atam izindeyiz, Atatürkçüyüz sonuna kadar!” notunu düştü.