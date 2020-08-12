Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Eser West’ten şaşırtan Atatürk çıkışı!

Kısmetse Olur programında Cansel Çördük ile duygusal yakınlaşma yaşayan Eser West kısa bir süre içerisinde popülerleşmeyi başardı. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Eser West, Kısmetse Olur’un sonrasında 2017 yılında Survivor’a katıldı. Açlık ve özlemle baş edemeyerek sinir krizleri geçiren West Survivor’dan kendi rızasıyla çekilme kararı aldı. 2017 Survivor Ünlüler-Gönüller programının bitimiyle birlikte Eser West ekranlardan uzak kalmayı seçti. Herhangi bir projede yer almayan West, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.
Twitter’da popüler konu başlıkları listesinde yer alan “Atatürk Atam Olamaz” etiketi Eser West’i çileden çıkarttı. Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden Twitter popüler konu başlıklarının listesini paylaşan West, “Atatürk Atam Olamaz” etiketini oluşturanlar için ağır sözler sarf etti. West paylaşımının üzerine “Bu nedir a.k. çocukları sizi! Atatürk sayesinde medeniyet gördü bu ülke! O olmasaydı şimdi Arapça yazıyordunuz ger....ı insanlar! O olmasaydı Türkiye olmazdı” ifadelerini kullandı.
Hikaye bölümünden yayınladığı yazının sonrasında bir paylaşım daha yapmayı seçen West bu sefer daha ağır sözlerle yüklendi. Atatürk’ün bir fotoğrafını koyan West, “Atatürk’ün ismini karalamaya çalışan insanlar, hepinizin canı cehenneme! Hepiniz vatan haini o.ç larsınız! Atam sayesinde medeniyet gördü Türkiye. Atam sayesinde var oldu Türkiye. Türk olmak Atatürkçü olmak demektir. Çıksın karşıma anti Atatürkçü biri de göreyim. Şerefsiz insanlar, sizi var eden adamı unutturamazsınız! Arapları sevmiyorsunuz ya; Türkiye’nin Arabistan’dan hiçbir farkı kalmazdı o olmasa. Gerizekalı insan topluluğu sizi. Atam izindeyiz, Atatürkçüyüz sonuna kadar!” notunu düştü.
Eser West'in paylaşımının sonrasında pek çok isim "Eser West aslen nereli, Eser West ne iş yapar, kaç yaşında" gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı. Tam adı Francesc Eser West olan yarışmacı, 1990 yılında New York'ta doğdu. Eser West yaş olarak şu anda 30 yaşındadır. Eser West boy kilo olarak 177 cm ve 80 kilodur.
2015 yılında katıldığı Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Eser West'in hayatının büyük bir kısmı yurt dışında geçmiştir. Guardia Communitiy College üniversitesinde eğitim gören Eser West, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Eser West'in asıl mesleği ise öğretmenliktir. Türkiye'ye döndükten sonra farklı bir kariyer planlaması yapan West, Hande Yener'in Mor isimli şarkısının klibinde boy göstermiştir. Bir süre yarışmada tanıştığı Cansel Çördük ile aşk yaşayan West şu sıralar ise sosyal medya paylaşımlarıyla gündemi belirlemeye devam ediyor.
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