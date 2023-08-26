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Kısmi felç geçiren Tuğçe Özbudak taburcu oldu! İşte son durumu

26.08.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanalı dizisinde hayat verdiği 'Pınar' karakteriyle adını duyuran ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak geçtiğimiz günlerde bacağındaki uyuşukluk nedeniyle hastaneye gitti. Kısmi felç geçirdiğini ve ameliyat olması gerektiğini açıklayan Tuğçe Özbudak, hastane odasından paylaşım yaptığı paylaşımlarla sağlık durumu hakkında bilgiler verdi. Ünlü oyuncu bugün taburcu oldu.

"Adanalı" dizisiyle tanınan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Tuğçe Özbudak, ayağında kısmı felç oluştuğunu açıklamıştı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tuğçe Özbudak, "Bacağımdaki uyuşukluk sandığımızdan da ciddiymiş ve acil ameliyata alacaklar beni. Bir fıtık patlağı... Sağ bacağımda yüzde 80 kuvvet kaybına sebep olmuş ve ayağımda kısmi felç oluşmuş" diyerek sevenlerinden dua istemişti.

Tuğçe Özbudak 1

Ameliyat sonrası sağlık durumu hakkında açıklama yapan Özbudak, "Ameliyatım güzel geçmiş çok şükür. Stay strong (Güçlü ol) Tuçi" ifadelerini kullanmıştı.

Tuğçe Özbudak 2
Daha sonra kendisiyle ilgilenen doktorlara teşekkür eden Tuğçe Özbudak, "Bana çok iyi baktınız. İnşallah daha iyi olacağım. Yazan, soran, arayan ve yanımda olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Tuğçe Özbudak 3

TABURCU EDİLDİ

Tuğçe Özbudak, ardından evinde çekilen fotoğrafını paylaşarak taburcu edildiğini duyurdu. Takipçilerinden Özbudak'a "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

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