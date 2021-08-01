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Kit Harington'dan babalık yorumu!

01.08.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Game of Thrones yıldızı Kit Harington, altı ay önce başlayan babalık serüveni hakkında konuşarak, "Başına gelene kadar babalığı bilmenin hiçbir yolu yok" dedi.

Kit Harington'dan babalık yorumu!

Game of Thrones dizisiyle ünlenen İngiliz oyuncu Kit Harington, hayatındaki yeni rolü olan ‘babalık’ hakkında konuştu. 2018'de evlendiği Game of Thrones’un bir başka oyuncusu Rose Leslie ile 34 yaşındaki aktörün şubat ayında oğulları dünyaya gelmişti.

Access Hollywood’a konuşan Harington, “Herkes, ‘İçinden geçmek üzere olduğun süreç çok büyük bir şey’ diyor. Başına gelene kadar babalığı bilmenin hiçbir yolu yok. Sizi şaşırtan şey, 'Ah, bu sonsuza kadar devam edecek' demeniz” ifadesini kullandı.

Harington “Her gün uyanıyorum ve bu küçük adama bakıyorum. Artık birlikte bir bütünün parçasıyız” dedi.

“Her gün onu büyümüş ve değişmiş buluyorum, bu sizi nasıl değiştirir?” diyen Harington, “Bu çok güzel bir şey” ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Game Of Thrones dizisi
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