Kitabevi nasıl yazılır? Kitabevi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Kitapevi günlük konuşma dilinde ve yazılı iletişimlerde karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Bu kelimenin "kitabevi mi kitapevi mi" konusunda tereddüt çok sık yaşanmaktadır. Kimileri bu sözcüğü hem birleşik hem de “kitapevi” şeklinde yazarken kimileri ise “kitap evi” şeklinde ayrı olarak yazmaktadır. Bu kafa karışıklığının giderilmesi için online hizmet sunan yazım kılavuzları ziyaret edilmektedir.

Kitabevi nasıl yazılır?

Sözcüklerin doğru yazılışını öğrenmek için internet ortamında birçok yazım kılavuzu online olarak hizmet vermektedir. Bu yazım kılavuzları arasında en güvenilir kaynak olarak Türk Dil Kurumunun online sözlük sitesi gösterilmektedir. Dilimiz kelime açısından çok zengin olduğu için çoğu sözcüğün yazımında hataya düşülmektedir. Kitabevi kelimesi de yazım hatası çok yapılan sözcükler arasındadır. Kitabevi yazımı hususunda kararsız kalan pek çok kişi bu kelimenin doğru yazım şeklini öğrenmeye çalışmaktadır. Kelimelerin yazım stilleri kadar hem okunuşlarını hem de anlamlarını bilmemiz gerekir. Bu bağlamda kitabevi sözcüğünün manası şu şekildedir:

(İsim) Birbirinden farklı kitapların satıldığı yer.

Bu kelimenin yazımında sıklıkla yanlışlık yapılmaktadır. Bazı yerlerde birleşik yazılı hâliyle karşımıza çıkarken bazı yerlerde ise ayrı ayrı yazılmış olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum karşısında akıllara kitabevi bitişik mi yazılır sorusu gelmektedir. İki kelimeden meydana gelen sözcükler birbirleriyle kaynaştığı zaman her zaman bitişik yazılırlar. Bu yüzden kitabevi kelimesinin “kitap evi” şeklinde yazılması ciddi bir yazım hatası olarak görülür.

Kitabevi ayrı mı yazılır?

Türkçemizde bulunan kelimelerin hem söyleniş hem de yazılış şekillerini doğru bir şekilde bilmemiz gerekir. Özellikle yanlış yazılan sözcükler, ciddi mana kaymasına neden olabilir. Kitabevi kelimesi de bu hususta yazımında çok sık hataya düşülen sözcüklerden biridir. Kitabevi TDK kurallarına göre her zaman bitişik yazılması gereken bir kelimedir. Ayrıca bu sözcüğün birleşik olarak yazılıp kitapevi şeklinde yazılması da doğru değildir. Bu bağlamda kitabevi mi kitapevi mi karmaşası için şu cevabı verebiliriz: Birleşik yazıldığında kitap sözcüğünün sonundaki p harfi b harfine dönüşür. Bu bağlamda Türk Dil Kurumuna göre kitabevi doğru yazılışı şu şekildedir: