MAGAZİN

Kitabında çocuk istismarını savunduğu iddia edilen Elif Şafak, sessizliğini bozdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.06.2019 09:46 | Son Güncelleme

Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı adlı kitabının ardından Elif Şafak'ın Mahrem adlı kitabında da pedofili ifadelerin yer aldığının ortaya çıkması, gündemi sarsmıştı. Şafak, tepkiler üzerine kitabını savunarak açıklamalarda bulundu.

Kitabında çocuk istismarını savunduğu iddia edilen Elif Şafak, sessizliğini bozdu

Yazar Elif Şafak, Türkiye'de gazeteci, sanatçı, yazar ve akademisyenler için hayatın zorlaşmasını değerlendirirken, "Çünkü çok büyük bir antidemokratik, hukuksuzlukların, haksızlıkların yaşandığı bir tünelden geçiyoruz biz" dedi. Şafak, "Kelimeyle iştigal eden herkes için çok zor ortam. Musa Kart gibi önde gelen çierlerimizden, sanatçılarımızdan biri yeniden hapse atılabiliyorsa, bütün sanatçılar için ortam çok zor" görüşünü dile getirdi.

İktidardaki ilk yıllarında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne destek verdiği gerekçesiyle zaman zaman eleştirilen Şafak, "Bu parti iktidara ilk geldiği zaman demokratik reformlar vadederek geldi ve o vaatlerin her biri de önemliydi. O dönemki söylemle daha sonra yaşadığımız şey arasında muazzam bir fark var" diye konuştu.

elif-safak-kimdir-12097314_6547_amp

"İMAMOĞLU'NA HAKSIZLIK YAPILDI"

Türkiye'de sivil toplumun ve basın özgürlüğünün zayıflamasıyla demokrasinin 'yalnızca seçim sandığında' arandığını ifade eden Şafak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptal edilmesinin de CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na 'büyük bir haksızlık olduğunu' söyledi:

"Geriye bir tek seçim sandığı kaldı, şimdi o seçimler de iptal ediliyor. Dolayısıyla ben büyük endişe duyuyorum, üzüntü duyuyorum. Ve sanatçılar olarak konuşmamız gerektiğini düşünüyorum."

12_elif-safak-kimdir-kac-yasinda-nereli-eserleri_155915822412

"PEDOFİLİYİ SAVUNMAK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Şafak, 'Mahrem' romanındaki bazı ifadelerin 'çocuk tacizi ve pedofiliyi özendirdiği' iddiasıyla sosyal medyada başlatılan kampanya konusunda ise, ''Okumadan ileri geri laflar sarfediyorlar. Ben edebiyatçı olarak kurbanın yanında yer alıyorum, onun gözünden anlatıyorum. Pedofiliyi savunmak söz konusu değil" diye konuştu.

Şafak, bu tür 'linç kampanyalarının' sonunda sansür ve otosansüre yol açabileceği kaygısını da dile getirdi.

Elif Şafak, bir hayat kadını olan 'Tekila Leyla'yı, toplumun 'ötekileştirdiği' kesimlerin kurduğu dostluğu ve İstanbul'u anlattığı '10 dakika 38 saniye' adlı son romanını da "Türkiye'nin yalnızlaştırdığı bir kadının hikâyesi" olarak anlattı.

BBC Türkçe
Çağıl Kasapoğlu

Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildiPentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi
Yemekteyiz'in birincisi belli oldu!Yemekteyiz'in birincisi belli oldu!
Gelinim Mutfakta'da elenen isim belli oldu!Gelinim Mutfakta'da elenen isim belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elif şafak mahrem pedofili

En Çok Okunan Haberler

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Komşuda korkutan deprem!

Komşuda korkutan deprem!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

ABD'nin Virginia eyaletinde silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı

ABD'nin Virginia eyaletinde silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Güldür Güldür'e damga vuran sahne! Övgüleri topladılar

Güldür Güldür'e damga vuran sahne! Övgüleri topladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz 31 Mayıs Cuma sonuçları

Yemekteyiz'in birincisi belli oldu!

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 31 Mayıs Cuma sonuçları

Gelinim Mutfakta'da elenen isim belli oldu!

Pınar Altuğ uyardı "Kokarca gibi dolaşmayın"

Pınar Altuğ "Kokarca gibi dolaşmayın"

Fox TV'ni yeni şaka programı Efsane Aile ne zaman başlıyor?

İşte ekranların yeni şaka programı!

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın romantik Fransa tatili

Ünlü çiftin romantik Fransa tatili!

Gamze Özçelik, Afrikalı çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor

Gamze Özçelik, Afrikalı çocukların yüzünü güldürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.