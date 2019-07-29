Mynet Trend

Kitaplığında buldu olay oldu! Evleri istila mı ediyorlar?

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 29.07.2019 11:27 | Son Güncelleme

Sosyal medya bunu tartışıyor: Yaban arıları Türkiye'deki kitaplıklara mı dadandı?

Twitter’da lokumdakiboncuk isimli bir kullanıcı evindeki kitapları havalandırmayı ve temizlemeyi unuttuğunu söyleyerek iki fotoğraf paylaşınca ilginç bir iddia tartışılmaya başlandı ve aynı durumdan muzdarip olan kişiler de şahit oldukları durumları paylaşmaya başladı.

'BAŞINIZA BÖYLE BİR ŞEY GELDİ Mİ'

'lokumdakiboncuk' isimli kullanıcı kitapların üzerinde çamur ve kille bir böcek tarafından oluşturulduğu düşünülen muazzam yapıların fotoğraflarını Twitter'dan paylaştı. Kitabın çok nadir bir Che Guevara biyografisi olduğunu söyleyen lokumdakiboncuk “Başınıza geldi mi böyle bir şey?” diye kullanıcılara sordu.

PAYLAŞIMLAR ART ARDA GELMEYE BAŞLADI

Bunun üzerine Twitter kullanıcıları kendilerinin de başına bu tip durumların geldiğine dair içerikler paylaşmaya başladı. Öyle ki kavvunicibalik isimli Twitter kullanıcısı bir grup kitabın olduğu görsele “Birkaç gün önce benim de başıma geldi” yorumunu ekleyerek lokumdakiboncuk’un yalnız olmadığını gösterdi.

KONUYA AÇIKLIK GELDİ

Tartışma bundan sonra başladı. 2 kullanıcının paylaştığı fotoğraflarının ardından YESSIMBACK isimli bir kullanıcı bilimfili.com’da yayımlanan “Hayvan mimarisinin 7 ilginç örneği” başlıklı bir haberin içeriğini tweet’in altına iliştirdi.

BÖCEK DÜNYASININ BATMANLERİ

Bilimfili’nin 23 Ocak 2015’te yayımladığı içerikte “Sphecildae ya da Crabronidae familyalarına mensup yaban arıları böcek dünyasının Batmanleri olarak adlandırılıyorlar. Yaban arıları yemek için yakaladıkları örümcekler için resimdeki hapishaneleri çamur ve kil ile oluşturup örümcekleri bu hapishanelere koyuyorlar” ifadesi yer alıyor.

ÇEVREYE VERİLEN ZARARIN GÖSTERGESİ

Yani bir nevi örümcekle beslenen ve insanlara zarar vermeyen yaban arılarının yuvası olan bu yapılar, dışarda yuva yapama yer bulamayan canlıların evlerdeki kitaplıklara yuva yaptığını gözler önüne seriyor. Bu vahim durum küresel ısınmanın da yani çevreye verdiğimiz taribatın da göstergesi...

PARTNER Whatsapp kullanıcılarına müjde! Öyle bir özellik geliyor ki... Whatsapp kullanıcılarına müjde! Öyle bir özellik geliyor ki...
Gözler Netflix'teGözler Netflix'te
Koşu rotasını incelediklerinde mesajı ortaya çıktı!Koşu rotasını incelediklerinde mesajı ortaya çıktı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler yaban arısı Yuva

En Çok Okunan Trend Haberler

Savaşın ayak sesleri! Savaş gemisi Körfez'e ulaştı

Savaşın ayak sesleri! Savaş gemisi Körfez'e ulaştı

Tehlikeli gerilim! Afganlı grup bir vatandaşı yaralayınca...

Tehlikeli gerilim! Afganlı grup bir vatandaşı yaralayınca...

Eski başkan yeni başkanı CİMER'e şikayet etti

Eski başkan yeni başkanı CİMER'e şikayet etti

Büyük tartışma yaratmıştı! Bakanlıktan açıklama geldi

Büyük tartışma yaratmıştı! Bakanlıktan açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ünlüleri de etkiledi! Yeni akım: Döner tekmeyle şişe kapağı açma

Ünlüleri de etkiledi! Yeni akım: Döner tekmeyle şişe kapağı açma

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

32 yıl önce nesli tükendi! Son ses kaydı ortaya çıktı

32 yıl önce nesli tükendi! Son ses kaydı ortaya çıktı

Ben Bilirim'de seyirciyi kızdıran an! O soruyu bilemediler

Ben Bilirim'de seyirciyi kızdıran an! O soruyu bilemediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
La Casa De Papel 4. sezon olacak mı? Netflix’ten açıklama yapıldı mı?

Gözler Netflix'te

Koşu rotasını incelediklerinde gerçek ortaya çıktı!

Koşu rotasını incelediklerinde mesajı ortaya çıktı!

Ünlü fenomen, çıplak halde ölü bulundu!

Ünlü fenomen, çıplak halde ölü bulundu!

Cüzdanından çıkanlar şaşırttı!

Cüzdanından çıkanlar şaşırttı!

Annesizliği biraz olsun unutsun diye öyle bir şey yaptı ki...

Eşini kaybeden adam kızı için öyle bir şey yaptı ki...

Çaldığı uçakla tur atan çocuğa pilotlar öyle bir şey yaptı ki...

Çaldığı uçakla tur atan çocuğa pilotlar öyle bir şey yaptı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.