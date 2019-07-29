Kitaplığında buldu olay oldu! Evleri istila mı ediyorlar?

Twitter’da lokumdakiboncuk isimli bir kullanıcı evindeki kitapları havalandırmayı ve temizlemeyi unuttuğunu söyleyerek iki fotoğraf paylaşınca ilginç bir iddia tartışılmaya başlandı ve aynı durumdan muzdarip olan kişiler de şahit oldukları durumları paylaşmaya başladı.

'BAŞINIZA BÖYLE BİR ŞEY GELDİ Mİ'

'lokumdakiboncuk' isimli kullanıcı kitapların üzerinde çamur ve kille bir böcek tarafından oluşturulduğu düşünülen muazzam yapıların fotoğraflarını Twitter'dan paylaştı. Kitabın çok nadir bir Che Guevara biyografisi olduğunu söyleyen lokumdakiboncuk “Başınıza geldi mi böyle bir şey?” diye kullanıcılara sordu.

PAYLAŞIMLAR ART ARDA GELMEYE BAŞLADI

Bunun üzerine Twitter kullanıcıları kendilerinin de başına bu tip durumların geldiğine dair içerikler paylaşmaya başladı. Öyle ki kavvunicibalik isimli Twitter kullanıcısı bir grup kitabın olduğu görsele “Birkaç gün önce benim de başıma geldi” yorumunu ekleyerek lokumdakiboncuk’un yalnız olmadığını gösterdi.

KONUYA AÇIKLIK GELDİ

Tartışma bundan sonra başladı. 2 kullanıcının paylaştığı fotoğraflarının ardından YESSIMBACK isimli bir kullanıcı bilimfili.com’da yayımlanan “Hayvan mimarisinin 7 ilginç örneği” başlıklı bir haberin içeriğini tweet’in altına iliştirdi.