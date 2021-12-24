Kıvanç Tatlıtuğ adaşı Kıvanç Kasabalı ile buluştu! Hayranları ikilinin arasına girip dilek tutmak istedi

Çekimleri Kars’da yapılan ve baş rolü Settar Tanrıöğen ile paylaştığı Aşıklar Bayramı filminin çekimlerini tamamlayan Kıvanç Tatlıtuğ, baba olacağının haberlerinin ardından, arkadaşı Kıvanç Kasabalı’nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

KIVANÇ TATLITUĞ, KIVANÇ KASABALI İLE BULUŞTU

Oyuncu Kıvanç Kasabalı, bir süredir TRT Belgesel kanalında yayınlanan Şehirden Uzakta programını sunuyor. Oyuncu, program için Türkiye’nin dört bir tarafını geziyor, her bölümde farklı bir şehirde izleyici karşısına çıkıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Kıvanç Kasabalı ikilisinin yakın arkadaş olduğu biliniyor. Kıvanç Kasabalı Instagram hesabından birlikte fotoğraflarını paylaştı.

Kıvanç Kasabalı paylaşımına, ‘Kardeşimle yoldayız mutluyuz’ yazdı. İkilinin fotoğrafı, kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı. Takipçileri, ikilinin nereye gittiğini merak etti. Bazı takipçileri ise ‘İki Kıvancın arasına girip dilek tutmak vardı şimdi’ şeklinde esprili yorumlarda bulundu.

İki yakın dostun, Şehirden Uzakta programı için bir araya gelip gelmediğini de soran bazı takipçileri oldu. Fotoğrafta, Kıvanç Tatlıtuğ’un saçlarını kestirmesi ve sinekkaydı tıraş olması dikkatlerden kaçmadı. Tatlıtuğ’un yeni imajı bazı hayranları tarafından beğenilirken, bazı hayranları tarafından da eleştiri aldı.



