MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kıvanç Tatlıtuğ adaşı Kıvanç Kasabalı ile buluştu! Hayranları ikilinin arasına girip dilek tutmak istedi

Kıvanç Tatlıtuğ adaşı Kıvanç Kasabalı ile buluştu! Hayranları ikilinin arasına girip dilek tutmak istedi

24.12.2021 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan adaşı Kıvanç Kasabalı ile bir araya geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ adaşı Kıvanç Kasabalı ile buluştu! Hayranları ikilinin arasına girip dilek tutmak istedi

Çekimleri Kars’da yapılan ve baş rolü Settar Tanrıöğen ile paylaştığı Aşıklar Bayramı filminin çekimlerini tamamlayan Kıvanç Tatlıtuğ, baba olacağının haberlerinin ardından, arkadaşı Kıvanç Kasabalı’nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

KIVANÇ TATLITUĞ, KIVANÇ KASABALI İLE BULUŞTU

Oyuncu Kıvanç Kasabalı, bir süredir TRT Belgesel kanalında yayınlanan Şehirden Uzakta programını sunuyor. Oyuncu, program için Türkiye’nin dört bir tarafını geziyor, her bölümde farklı bir şehirde izleyici karşısına çıkıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Kıvanç Kasabalı ikilisinin yakın arkadaş olduğu biliniyor. Kıvanç Kasabalı Instagram hesabından birlikte fotoğraflarını paylaştı.

kivanc-tatlitug

Kıvanç Kasabalı paylaşımına, ‘Kardeşimle yoldayız mutluyuz’ yazdı. İkilinin fotoğrafı, kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı. Takipçileri, ikilinin nereye gittiğini merak etti. Bazı takipçileri ise ‘İki Kıvancın arasına girip dilek tutmak vardı şimdi’ şeklinde esprili yorumlarda bulundu.

İki yakın dostun, Şehirden Uzakta programı için bir araya gelip gelmediğini de soran bazı takipçileri oldu. Fotoğrafta, Kıvanç Tatlıtuğ’un saçlarını kestirmesi ve sinekkaydı tıraş olması dikkatlerden kaçmadı. Tatlıtuğ’un yeni imajı bazı hayranları tarafından beğenilirken, bazı hayranları tarafından da eleştiri aldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Akşama hazırım""Akşama hazırım"
PARTNERSeranay'dan sonra AleynaSeranay'dan sonra Aleyna
Esra Erol’daki Hafize, Hasan’ı bırakacak mı? Esra Erol’daki Hafize, Hasan’ı bırakacak mı?
Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da ulaşıma zam geldi

İstanbul'da ulaşıma zam geldi

Bulgarlar şaşkına döndü: Bunu beklemezdik

Bulgarlar şaşkına döndü: Bunu beklemezdik

Kripto paraya yasal düzenleme geliyor

Kripto paraya yasal düzenleme geliyor

6 sağlam dişini çektirdi, gerçek bambaşka çıktı

6 sağlam dişini çektirdi, gerçek bambaşka çıktı

Motorin ve LPG'ye indirim!

Motorin ve LPG'ye indirim!

Faruk Tınaz'ın ölümünde skandal iddialar! Sigorta şirketi bile fark etmiş...

Faruk Tınaz'ın ölümünde skandal iddialar! Sigorta şirketi bile fark etmiş...

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Hülya Avşar'a özendi: Gerekirse 5 eniştenizin...

Hülya Avşar'a özendi: Gerekirse 5 eniştenizin...

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Kardeşi de cinsiyet değiştirmişti! Son hali...

Kardeşi de cinsiyet değiştirmişti! Son hali...

Çocuklarını gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri olay

Çocuklarını gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri olay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.