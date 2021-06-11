Kıvanç Tatlıtuğ, baba mı oluyor? Başak Dizer’den flaş hamilelik açıklaması

Beş yıl önce stil danışmanı Başak Dizer ile dünya evine giren başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un baba olacağı iddia edildi. 2016 yılında Kıvanç Tatlıtuğ ile evlenen Başak Dizer konuyla ilgili iddialara sosyal medyadan yanıt verdi.

Mutlu evlilikleri ve kariyerlerindeki başarılarıyla magazin dünyasının en örnek çiftleri arasında yer alan Başak Dizer Tatlıtuğ ile Kıvanç Tatlıtuğ hakkında ortaya atılan hamilelik iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

BAŞAK DİZER: HAMİLE DEĞİLİM

Başak Dizer Tatlıtuğ, Stil Okyanısı’na yaptığı açıklamayla hamile olduğu yönündeki iddiayı yalanladı. Başak Dizer Tatlıtuğ, "Hamile değilim. Her sene düzenli olarak yapılan yanlış haber" dedi.

