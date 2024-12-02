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Kıvanç Tatlıtuğ'dan 15 milyonluk arazide ünlü isimlerle mangal partisi! O isimler arsa almak için harekete geçti

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
02.12.2024 16:20
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Başarılı kariyeri ve kazancıyla adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ şu sıralar gayrimenkule yatırım yapmasıyla gündeme geliyor. Birçok ilde arazi satın alan ünlü oyuncu iddiaya göre 15 milyonluk arazi satın aldı. Bu arazide o ünlü isimlerle mangal partisi yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan 15 milyonluk arazide ünlü isimlerle mangal partisi! O isimler arsa almak için harekete geçti

Uzun yıllardır ekranlarda başarılarıyla adından söz ettiren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında hayatını birleştirdiği Başak Dizer ve Kurt Efe ismini verdiği oğluyla göz önünde olan bir isim. Son günlerde ise sevilen çiftin yatırımları konuşuluyor.

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Oğlu Kurt Efe'ye İngiltere'den 670 bin Sterlin'e (yaklaşık 30 milyon TL) ev satın aldığı iddia edilen ünlü oyuncunun geçtiğimiz yıl İzmir Dikili'de de 15 milyonluk bir arazi aldığı ileri sürülmüştü.

15 MİLYONLUK ARAZİ ALDI!

Kazancını gayrimenkule yatırdığı bilinen ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, PatronlarDünyası'nda yer alan bilgilere göre Marmaris'ten arazi aldıktan sonra Kırklareli'nde de bir arazi aldığı aldı.

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Yeni arazisine ev yaptırdığı ileri sürülen ünlü oyuncu ailesiyle birlikte üzüm toplarken çekilen kareleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Tatlıtuğ'un doğum gününün ardından yakın dostlarını da ağırladığı belirtildi.

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Talıtuğ arkadaşları Umut Evirgen, Nail Gönenli, Burak Yamantürk ve Birkan Sokullu gibi ünlülerle mangal partisi yaptı.

ARSA ALMAK İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTILAR!

Kıvanç Tatlıtuğ'un arazisini çok beğenen dostlarının da arsa almak için düğmeye bastığı iddia edildi. Tekirdağ'dan Edirne'ye kadar geniş bir alanda arazi bakan ekip emlakçıları harekete geçirip kesenin ağzını açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ
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