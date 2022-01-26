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Kıvanç Tatlıtuğ'dan alkışlanacak hareket! Sokak hayvanlarını unutmadı

26.01.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvanç Tatlıtuğ, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışında hayvanları unutmadı. Oyuncu, Kemerburgaz'a giderek sokak köpeklerine mama dağıttı.

Hayvansever kimliğiyle bilinen Kıvanç Tatlıtuğ yine alkışlanacak bir harekete imza attı. Eşi Başak Dizer'in hamile olması nedeniyle daha çok Bodrum'da olan oyuncu, İstanbul'a döndü.

Oyuncu İstanbul'u etkisi altına alan kar nedeniyle, hayvanları da unutmadı. Tatlıtuğ, meslektaşı Berk Erçer ile Kemerburgaz'a giderek köpeklere mama verdi.

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Başak Dizer, "Bu karda kışta yapılacak bence en güzell şey... Ormana köpeklere beslemeye gitmek. Sizinler gurur duyuyorum beyler. Bu sefer ben gidemedim haftaya inşallah... Belki yarın arkadaşlarla toplanıp siz de gidersiniz" diye yazdı.
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Kıvanç Tatlıtuğ
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