Kıvanç Tatlıtuğ'dan Beren Saat itirafı! Aşk-ı Memnu'dan sonra ilk kez...

Mekan çıkışı konuşan Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ile Amerika’da gerçekleştirdiği film çekimleri hatırlatılınca, ”Çok güzel geçti. Harika bir film çektik. Beren ile çalışmak çok konforluydu. Zaman su gibi akıp geçti.

Yurt dışında çalışmanın yer yer dezavantajları olsa da genel anlamda harikaydı" dedi.

"BU KONULAR BENİ AŞAR"

Özge Özpirinçci’yle kamera karşısına geçeceği iddia edilen Tatlıtuğ, ”O işlere ben hiç karışmıyorum. Şu anda bir dizi projesi var, onunla ilgileniyoruz. Beni aşan konular olduğu için yorum yapmak istemem" dedi.

"SARIŞIN VE RENKLİ GÖZLÜ"

Tatlıtuğ, "Oğlunuz size benziyor galiba" şeklindeki bir soruya ise, ”Evet benziyor. Sarışın ve renkli gözlü. Allah İsteyen herkese nasip etsin” şeklinde cevap verdi.



