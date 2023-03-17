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Kıvanç Tatlıtuğ'dan romantizm şovu! Eşi ve oğlunun doğum tarihini...

17.03.2023 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvanç Tatlıtuğ, Aile dizisiyle televizyon ekranlarına hızlı bir dönüş yaptı. Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı dizide Aslan Soykan karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu, ailesine verdiği değerle de oldukça konuşuluyor. Son olarak eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe'nin doğum tarihlerini koluna dövme yaptıran Kıvanç Tatlıtuğ'un romantizmi herkesi kendine hayran bıraktı.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan romantizm şovu! Eşi ve oğlunun doğum tarihini...

Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz hafta Show TV'de yayın hayatına başlayan Aile dizisinde Serenay Sarıkaya, Nur Sürer, Canan Ergüder ve Nejat İşler gibi ünlü isimlerle birlikte rol alıyor. Romantizmi ile adından devamlı olarak söz ettiren Tatlıtuğ, bu kez de vücudunu dövme ile kaplatacağı ve eşi Başak Dizer ile oğlu Kurt Efe'nin doğum tarihlerini koluna yazdırmasıyla gündem oldu.

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Menekşe ve Halil, Kurt Seyit ve Şura gibi dizilerde rol alan oyuncu asıl çıkışını Aşk-ı Memnu dizisindeki Behlül rolüyle yaptı. İzleyiciler tarafından çok sevilen Behlül, Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuk kariyerinde yeni kapılar açtı.

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Aşk- Memnu'dan sonra Ezel dizisinde ve sonrasında da Kuzey Güney dizisindeki Kuzey karakteri ile izleyicilerden tam not alan Tatlıtuğ, şu sıralar Aile dizisiyle de oldukça konuşuluyor.

DÖVMELERİ ÇOK KONUŞULUYOR

Başarılı oyuncu, vücuduna yaptırdığı dövmelerle de gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce oğlu Kurt Efe'nin elini dövme yaptıran oyuncu, daha sonra da yine elindeki gül dövmesiyle dikkat çekmiş ve ' Anlamı bende gizli kalsın' demişti.

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  1. Sayfa'nın haberine göre Kıvanç Tatlıtuğ, vücudunu dövmeyle kaplatmaya karar verdi. Oyuncu, deniz altı canlılarının yanı sıra eşi ve oğlunun doğum tarihlerini de pusula olarak dövme yaptırdı.

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"KUZEY TEKİNOĞLU ÖLMEZ ŞEKİL DEĞİŞTİRİR"

Aile dizisiyle ekranlara dönen Tatlıtuğ'a izleyicilerden Kuzey Tekinoğlu benzetmesi geldi. Birçok kullanıcı oyuncunun fotoğraflarına, "Nasıl da özledik Kuzey Tekinoğlu’nu, Yoksa Kuzey Tekinoglu ölmez şekil değiştirir, Bu tip roller Kıvanç'a çok yakışıyor" gibi yorumlarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ karakteri deniz altı canlıları

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