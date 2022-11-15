MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci, Yakamoz S-245'den sonra Aile dizisinde buluştu

Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci, Yakamoz S-245'den sonra Aile dizisinde buluştu

15.11.2022 01:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, iddialı bir diziyle ekranlara dönüyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde oynayacağı Aile isimli diziye Özge Özpirinçci de katıldı. Tatlıtuğ ve Özpirinçci, Netflix dizisi Yakamoz S-245'de birlikte başrolde oynamıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci, Yakamoz S-245'den sonra Aile dizisinde buluştu

Son olarak Netflix yapımları Yakamoz S-245 dizisiyle ve Aşıklar Bayramı filminde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, bu defa Aile dizisiyle hayranlarıyla buluşacak. Heyecanla beklenen dizisinin kadrosuna Özge Özpirinçci de dahil oldu.

Senaryo nedeniyle Kral Kaybederse dizisiyle olan anlaşmasını noktalayan Kıvanç Tatlıtuğ, Yakamoz S-245'de birlikte rol aldığı Özge Özpirinçci ile yeniden partner oldu.

MV5BMjNjNDQ0ZjctMmJiMy00ZWQ3LWEyNWUtYzQ5YjIwODAzY2QwXkEyXkFqcGdeQWxiaWFtb250._V1_

YENİ ROLÜYLE ŞAŞIRTACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tatlıtuğ dizide Aslan adlı kalabalık bir ailesi olan Volta gece kulübü işletmecisine hayat verecek. Dizinin senaryosunu ise "İlk ve Son" dizisini de yazan Hakan Bonomo kaleme alıyor. Özpirinçci, dizide Aslan'ın ailesini tedavi etmeye çalışan psikolog Devin rolüne hayat verecek. Aile dizisi Show TV'de yayınlanacak.

Oğlu Kurt Efe'nin görüntüsü sosyal medyayı salladı! "O saçlar nedir öyle" Oğlu Kurt Efe'nin görüntüsü sosyal medyayı salladı! "O saçlar nedir öyle"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yakışıklı oyuncuyla partner oluyor! İşte yeni diziYakışıklı oyuncuyla partner oluyor! İşte yeni dizi
Teröristin fotoğrafını paylaşıp isyan etti!Teröristin fotoğrafını paylaşıp isyan etti!
Hain saldırıda kızı ve eşi hayatını kaybetti! Oyuncu babadan yürek yakan paylaşımHain saldırıda kızı ve eşi hayatını kaybetti! Oyuncu babadan yürek yakan paylaşım
Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ Özge Özpirinçci

En Çok Okunan Haberler

Şehrin haritasının üstüne geri sayım ibaresi koydu! Ekipler harekete geçti

Şehrin haritasının üstüne geri sayım ibaresi koydu! Ekipler harekete geçti

Asgari ücrette ters köşe! 8-10 bin TL bekleyenler...

Asgari ücrette ters köşe! 8-10 bin TL bekleyenler...

'Çoklu ilişki' itirafı olay yaratmıştı... Bu kez de yasak aşk itirafı!

'Çoklu ilişki' itirafı olay yaratmıştı... Bu kez de yasak aşk itirafı!

BTP'nin katılım talebi gündemdeydi! 6'lı masadan açıklama

BTP'nin katılım talebi gündemdeydi! 6'lı masadan açıklama

Saldırganın yanındaki kadınlar kim?

Saldırganın yanındaki kadınlar kim?

Kuyumculardan yeni altın tahmini!

Kuyumculardan yeni altın tahmini!

İlginizi Çekebilir

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Flaş Fırsat: Under Armour ayakkabıda 650 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Flaş Fırsat: Under Armour ayakkabıda 650 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Selfie uğruna canından olacaktı! “Dışkı ve kan içinde bekledim”

Selfie uğruna canından olacaktı! “Dışkı ve kan içinde bekledim”

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.