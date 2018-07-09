Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Çağatay Ulusoy mavi tura çıkıyor!

Türkiye'nin en yakışıklı 3 ismi Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy sevgliileri ile birlikte tekne turuna çıkmaya hazırlanıyor.

Hem karizmalarıyla hem de yer aldıkları projelerle büyük bir hayran kitlesine sahip, Türkiyenin en yakışıklı 3 ismi Ege Denizi'nde aşklarıyla birlikte mavi tura çıkacak.

Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'la birlikte, Çağatay Ulusoy sevgilisi Duygu Sarışın'ı ile Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'e ağırlayacak.

LÜKS YATLA EGE DENİZİ'NDE MAVİ TURA ÇIKACAKLAR

Birlikte tatil yapmaya hazırlanan yakışıklı oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy, Kenan İmirzalıoğlu'nun kiraladığı lüks yatla Ege Denizi'nde mavi tura çıkacaklar.

Tatil sezonunu birlikte açan Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy Marmaris'te objektiflere takılmıştı.

