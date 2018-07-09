MAGAZİN

Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Çağatay Ulusoy mavi tura çıkıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.07.2018 14:29 | Son Güncelleme

Ekranların en yakışıklı 3 ismi Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Çağatay Ulusoy önümüzdeki günlerde aşklarıyla mavi tura çıkacak

Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Çağatay Ulusoy mavi tura çıkıyor!

Türkiye'nin en yakışıklı 3 ismi Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy sevgliileri ile birlikte tekne turuna çıkmaya hazırlanıyor.

Hem karizmalarıyla hem de yer aldıkları projelerle büyük bir hayran kitlesine sahip, Türkiyenin en yakışıklı 3 ismi Ege Denizi'nde aşklarıyla birlikte mavi tura çıkacak.

Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'la birlikte, Çağatay Ulusoy sevgilisi Duygu Sarışın'ı ile Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'e ağırlayacak.

LÜKS YATLA EGE DENİZİ'NDE MAVİ TURA ÇIKACAKLAR

Birlikte tatil yapmaya hazırlanan yakışıklı oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy, Kenan İmirzalıoğlu'nun kiraladığı lüks yatla Ege Denizi'nde mavi tura çıkacaklar.

Tatil sezonunu birlikte açan Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy Marmaris'te objektiflere takılmıştı.

PARTNERBir ısırığı öldürebilir! İnternette satılıyorBir ısırığı öldürebilir! İnternette satılıyor
Seda Sayan'dan yeğenine tam destek!Seda Sayan'dan yeğenine tam destek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Çağatay Ulusoy Kıvanç Tatlıtuğ

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Şeyma Subaşı'ndan samimi açıklamalar

Şeyma Subaşı'ndan samimi açıklamalar

Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca şoke oldu

Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca şoke oldu

Ünlülerden tren kazası paylaşımı

Ünlülerden tren kazası paylaşımı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Erdoğan için yola çıktı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Erdoğan için yola çıktı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
çağatay hapiste deilmidi ? Geçen polisler yakalamıştı uyusturucu ticareti ile alakalı.. Yanlışım varsa düzeltin karıştırıyorummu acaba..
Diğer Haberler
Kardashian köpeğine de estetik yaptırdı!

Kardashian köpeğine de estetik yaptırdı!

İclal Aydın, Ege’nin Hamsisi dizisiyle hayalini gerçekleştirdi

İclal Aydın, Ege’nin Hamsisi dizisiyle hayalini gerçekleştirdi

Deniz Seki'den Ahmet Kaya müjdesi

Deniz Seki'den Ahmet Kaya müjdesi

Oyuncu Ali Riza Soydan Belçika'da yanlış tedavi mağduru oldu

Oyuncu Ali Riza Soydan Belçika'da yanlış tedavi mağduru oldu

Seda Sayan'dan yeğenine tam destek!

Seda Sayan'dan yeğenine tam destek!

Ahmet Mümtaz Taylan: Yanlış bir şey yazmayın!

Ahmet Mümtaz Taylan: Yanlış bir şey yazmayın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.