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  4. Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile görüntülendi! 'Babasının kopyası'

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile görüntülendi! 'Babasının kopyası'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.08.2024 14:52
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Son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde izleyicisinin karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ şimdilerde eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile tatilin tadını çıkarıyor. Bodrum tatilinde Kurt Efe ile görüntülenen Tatlıtuğ'un oğlu ile kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

MYNET-2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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OĞLUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Şimdilerde eşi ve oğlu ile Bodrum'da denizin ve güneşin tadını çıkaran Kıvanç Tatlıtuğ Kurt Efe kucağındayken görüntülendi.

0 KIVANÇ

YORUM YAĞDI

Uzun süredir yüzünü görmediğimiz Kurt Efe yeniden sosyal medyada gündem oldu. Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu'nun karelerine sosyal medyada; 'babasının kopyası', 'hık demiş burnundan düşmüş' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ
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