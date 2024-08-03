Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile görüntülendi! 'Babasının kopyası'

MYNET-2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

OĞLUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Şimdilerde eşi ve oğlu ile Bodrum'da denizin ve güneşin tadını çıkaran Kıvanç Tatlıtuğ Kurt Efe kucağındayken görüntülendi.

YORUM YAĞDI

Uzun süredir yüzünü görmediğimiz Kurt Efe yeniden sosyal medyada gündem oldu. Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu'nun karelerine sosyal medyada; 'babasının kopyası', 'hık demiş burnundan düşmüş' gibi yorumlar yapıldı.