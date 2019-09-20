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Kıvanç Tatlıtuğ'un aylık geliri 30 bin TL mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 14:13 | Son Güncelleme

Kıvanç Tatlıtuğ'un aylık gelirinin 30 bin TL olduğu iddiasına avukatından açıklama geldi. Avukat Yalçın Kavak mahkemede yaşanılanları anlattı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un aylık geliri 30 bin TL mi?

Kıvanç Tatlıtuğ, sahte fatura kullandığı iddiasıyla 'vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada dün hakim karşısına çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ'un mahkemede 'aylık gelirim 30 bin TL' dediği iddia edildi.

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan ünlü oyuncunun avukatı Yalçın Kavak, konuya açıklık getirdi.

"30 bin lira meselesi benim gafım. Hakim bey Kıvanç'a 'aylık kazancın ne kadar' diye sordu. Kıvanç da orada bir şok geçirdi. Hesaplayamadı mı, ne yaptı bilmiyorum. Hakim bana dönüp baktı. '30 bin liranın üstünde' dedim. O açıklama Kıvanç'ın değildir, benimdir. Burada bir hata var, o hatanın da müsebbibi benim. Çok özür diliyorum."

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