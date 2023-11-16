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Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer'in kardeşi güzelliğiyle büyüledi! Benzerlikleri herkesi şaşırttı

16.11.2023 16:47 | Son Güncelleme:
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Ekranların sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Aile'de hayat verdiği 'Aslan Soykan' karakteri ile büyük beğeni toplayan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiriyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa kız kardeşiyle gündem oldu. Dizer'in kardeşi Buket'i görenler hayran kaldı. Abla kardeşin benzerlikleri herkesi şaşırttı.

Şimdilerde Aile dizisinde hayat verdiği 'Aslan Soykan' karakteriyle adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren ünlü modacı Dizer şimdi de kız kardeşiyle gündem oldu.

Başak Dizer 2

Başak Dizer'in kardeşi Buket Dizer güzelliğiyle adeta büyüledi. Abla kardeşin sosyal medyadaki pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Başak Dizer 3

Benzerlikleriyle herkesi şaşırtan Dizer kardeşlerin pozuna sosyal medyada; 'Güzellik genetik', 'Çok benziyorlar', 'İkisi de birbirinden güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Başak Dizer buket dizer

Başak Dizer, 13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim bölümünden mezun olduktan sonra eğitimine Milano'da Istituto Moda di Burgo'da devam etti.

Başak Dizer 4

İstanbul'da, LaSalle ve Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarım bölümülerinden sertifikalar kazandı.

Başak Dizer 7

Londra'da Central Saint Martins'de modayla ilgili çeşitli kurslara katıldı. Popüler markalarda baş tasarımcı asistanı ve tasarımcı olarak çalıştı.

Başak Dizer 6

2007'de, ortağı Deniz Marşan'la birlikte 2Shoppers'ı kurdu. Alışveriş, stil ve hediye danışmanlığı yapan iki ortak, Aşk-ı Memnu dizisinin stylingini yaparak adlarını duyurdu.

Başak Dizer 5

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