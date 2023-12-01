Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer oğlu Kurt Efe'yi paylaştı! Görenler 'Babasının kopyası' dedi

Aile hayatı ile sanat camiasının örnek çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer mutlu evliliklerini oğulları Kurt Efe ile taçlandırmıştı. Yer aldığı projelerle son dönemde adından sıkça söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle de merak edilen ünlüler arasında yer alıyor.

Sosyal medyayı sık kullanan Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi modacı Başak Dizer, yeni paylaşımıyla büyük beğeni topladı. Dizer, yakın arkadaşları Özge Özpirinçci'in kızı Mercan'ın doğum gününe katıldı.

Yaş günü kutlamasına 1 yaşındaki oğlu Kurt Efe ile giden Başak Dizer'in paylaşımlarına beğeni yağdı. Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe altın sarısı saçlarıyla yine sosyal medyayı salladı.

Kurt Efe'yi gören herkes; 'Aynı babası', 'Babasının kopyası', 'Tıpkı babası' gibi yorumlar yaptılar.





