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Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer oğlu Kurt Efe'yi paylaştı! Görenler 'Babasının kopyası' dedi

01.12.2023 12:09 | Son Güncelleme:
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Şimdilerde Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde hayat verdiği Aslan karakteriyle büyük beğeni toplayan Kıvanç Tatlıtuğ ailesiyle de merak ediliyor. Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan ünlü çift sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Başak Dizer, oğlu Kurt Efe'yi paylaştı görenler hayran kaldı. Sarı saçlı Kurt Efe sosyal medyayı salladı.

Aile hayatı ile sanat camiasının örnek çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer mutlu evliliklerini oğulları Kurt Efe ile taçlandırmıştı. Yer aldığı projelerle son dönemde adından sıkça söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle de merak edilen ünlüler arasında yer alıyor.

başak kıvanç 2

Sosyal medyayı sık kullanan Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi modacı Başak Dizer, yeni paylaşımıyla büyük beğeni topladı. Dizer, yakın arkadaşları Özge Özpirinçci'in kızı Mercan'ın doğum gününe katıldı.

BAŞAK KIVANÇ

Yaş günü kutlamasına 1 yaşındaki oğlu Kurt Efe ile giden Başak Dizer'in paylaşımlarına beğeni yağdı. Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe altın sarısı saçlarıyla yine sosyal medyayı salladı.

Kurt Efe 1

Kurt Efe'yi gören herkes; 'Aynı babası', 'Babasının kopyası', 'Tıpkı babası' gibi yorumlar yaptılar.

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