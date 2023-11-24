Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer şıklığıyla galaya damga vurmuştu! Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Efsane dizi Aşk-ı Memnu'nun Bihter ile Behlül'ü Beren Saat - Kıvanç Tatlıtuğ ikilisi, yer aldıkları İstanbul İçin Son Çağrı filmi ile yeniden geri döndü. Bugün dijital platformda yayınlanacak olan filmden kareler bile hayranlarını heyecanlandırmaya yetmişti.

15 yıl aradan sonra yeniden birlikte bir projede yer alan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un merakla beklenen İstanbul İçin Son Çağrı filminin galası da önceki akşam gerçekleştirildi.

Galada Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat şıklıklarıyla beğeni toplarken ikiliye eşleri Başak Dizer ile Kenan Doğulu da eşlik etti. Dizer galada, siyah mini, göğüs dekolteli bir elbise giymeyi tercih etti.

Takıları, makyajı ve sade tarzıyla çok beğenilen Başak Dizer'in elbisesinin fiyatı ortaya çıktı. fenomenlernegiymis hesabının paylaşımına göre, ünlü bir markaya ait olan elbisenin fiyatı tam tamına 52 bin 444 TL.





