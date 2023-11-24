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Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer şıklığıyla galaya damga vurmuştu! Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

24.11.2023 08:48 | Son Güncelleme:
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Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra yeniden bir araya getiren 'İstanbul İçin Son Çağrı' filminin galası önceki gün gerçekleştirildi. Tatlıtuğ'u, eşi Başak Dizer yalnız bırakmadı. Mini siyah bir elbise giyen Dizer şıklığıyla geceye damga vurdu. Ünlü ismin elbisesinin fiyatı ise dudak uçuklattı.

Efsane dizi Aşk-ı Memnu'nun Bihter ile Behlül'ü Beren Saat - Kıvanç Tatlıtuğ ikilisi, yer aldıkları İstanbul İçin Son Çağrı filmi ile yeniden geri döndü. Bugün dijital platformda yayınlanacak olan filmden kareler bile hayranlarını heyecanlandırmaya yetmişti.

15 yıl aradan sonra yeniden birlikte bir projede yer alan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un merakla beklenen İstanbul İçin Son Çağrı filminin galası da önceki akşam gerçekleştirildi.

Başak Dizer 1

Galada Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat şıklıklarıyla beğeni toplarken ikiliye eşleri Başak Dizer ile Kenan Doğulu da eşlik etti. Dizer galada, siyah mini, göğüs dekolteli bir elbise giymeyi tercih etti.

Başak Dizer 2

Takıları, makyajı ve sade tarzıyla çok beğenilen Başak Dizer'in elbisesinin fiyatı ortaya çıktı. fenomenlernegiymis hesabının paylaşımına göre, ünlü bir markaya ait olan elbisenin fiyatı tam tamına 52 bin 444 TL.

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