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Kıvanç Tatlıtuğ'un filmi Aşıklar Bayramı'ndaki o sahneye avukatlar tepki gösterdi

07.09.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ ve Settar Tanrıöğen'in yer aldığı Aşıklar Bayramı filmi Netflix'te gösterime girdi. Kıvanç Tatlıtuğ'un bir avukatı canlandırdığı Aşıklar Bayramı filmindeki bir sahne, avukatların eleştirilerine neden oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un filmi Aşıklar Bayramı'ndaki o sahneye avukatlar tepki gösterdi

Kemal Varol’un aynı adlı romanından uyarlanan Aşıklar Bayramı'ndaki bir sahne sosyal medyada avukatların tepkisini çekti.

"AVUKAT OLMASI FARK EDER"

Filmde yer alan bir sahnede Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Yusuf ve babası Heves Ali'nin olduğu araç, jandarma tarafından durduruluyor. Kimlik isteyen jandarmaya Tatlıtuğ, "Avukatım ben" diye yanıt veriyor. Jandarma ise "Fark etmez kardeşim arka bagajı aç" ifadesini kullanıyor.

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Filmde yer alan bu sahneye avukatlardan tepki geldi. Avukatlar, "Kimlik sorulanın avukat olması elbette fark eder" tepkisinde bulundu.

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AŞIKLAR BAYRAMI KONUSU NEDİR?

Aşıklar Bayramı filminde ölümcül bir hastalığın pençesindeki göçebe bir halk ozanı olan Heves Ali ile geçmişle barışmaya çabalayan hayırlı evladı Yusuf ile 25 yılın ardından yeniden buluşur. Yıllar sonra bu buluşma sonrasında ilişkilerini nasıl kurtaracakları yer almaktadır.

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Kıvanç Tatlıtuğ aşıklar bayramı sosyal medya
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