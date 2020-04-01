Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs test sonucu belli oldu!

Kıvanç Tatlıtuğ korona virüs salgını nedeniyle eşi Başak Tatlıtuğ ile Kemerburgaz'da orman içinde bulunan evlerinde inzivaya çekilmişti. 15 gündür evde olan Tatlıtuğ, yaşadığı bazı şikayetler nedeniyle İstanbul'daki özel bir hastaneye başvurdu.

Hastaneye yatırılan ve koronavirüsten şüphelenen ünlü oyuncunun test sonucu çıktı. Yapılan tetkiklerin ardından Kıvanç Tatltuğ'un koronavirüs test sonucu negatif çıktı.

Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile geldiğim hastanede, yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi. Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım. Bugün Covid-19 test sonucumun negatif geldiğini öğrendim.

Yarın yapılacak son kontrollerim sonucuna göre gerekirse evde takip ve tedavime karar verilecektir. Ülkemizde özellikle bu dönemde yoğun mesai harcayan sağlık personellerine çok teşekkür ediyor, başta Covid-19 ile mücadele eden hastalar olmak üzere tüm hastalara Allah’tan şifa diliyorum. Dualarımız sizinle. Ben iyiyim. İlginize teşekkür ederim"



