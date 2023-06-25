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Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin yüzü göründü! "Babasının kopyası"

25.06.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer aşk dolu pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Çift son olarak Kurt Efe ile Yalıkavak'ta görüntülendi. Oğullarının yüzünü ilk kez gösteren çifte "Babasının kopyası", "Küçük Kıvanç" yorumları geldi.

2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe sık sık merak konusu oluyor.

Yalıkavak'ta görüntülenen çift ilk kez oğullarının yüzünü gizlemedi.

Kurt Efe altın sarı saçlarıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizerl'in oğulları Efe’nin babasına benzerliği ise dikkat çekti. İkilinin oğlunu görenler "Aynı babası", "Babasının kopyası", "Küçük Kıvanç", "Güzel iki insandan minnoş bir bebe" yorumları yaptı.

fertre

YUNAN ADALARI İÇİN HAZIR

Magazin D'de yer alan habere göre; Tatlıtuğ ailesinin yarın tekne tatiline başlayacağı ve Yunan adalarını dolaşacağı öğrenildi.

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