Kıvanç Tatlıtuğ’un yengesi mesleğiyle şaşırttı!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, abisi Cem Tatlıtuğ'dan 2017 yılında boşanan Burcu Özsoy'u sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti. Tatlıtuğ'un yengesinin şarkıcı olduğu ortaya çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ'un yengesi Burcu Özsoy, her perşembe mekanda sahne alıyor.
Geçtiğimiz hafta ilk kez sahne alan Özsoy'a destek vermek amaçlı mekana gelen Kıvanç Tatlıtuğ ''Yengeme destek olmaktan mutluluk duyuyorum. En iyi yerlere gelmesini istiyoruz" demişti.
Kıvanç Tatlıtuğ'un menajerlik yapan ağabeyi Cem Tatlıtuğ, 2013 yılında evlendiği Burcu Özsoy'dan 2017 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmıştı.
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