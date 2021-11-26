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Kıvanç Tatlıtuğ’un yengesi mesleğiyle şaşırttı!

26.11.2021 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un abisi Cem Tatlıtuğ’dan 2017 yılında boşanan Burcu Özsoy’un mesleği şaşırttı. Şarkıcı olduğu ortaya çıkan Burcu Özsoy’u Kıvanç Tatlıtuğ, sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti.

Kıvanç Tatlıtuğ’un yengesi mesleğiyle şaşırttı!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, abisi Cem Tatlıtuğ'dan 2017 yılında boşanan Burcu Özsoy'u sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti. Tatlıtuğ'un yengesinin şarkıcı olduğu ortaya çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ'un yengesi Burcu Özsoy, her perşembe mekanda sahne alıyor.

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"HEP DESTEK TAM DESTEK"

Geçtiğimiz hafta ilk kez sahne alan Özsoy'a destek vermek amaçlı mekana gelen Kıvanç Tatlıtuğ ''Yengeme destek olmaktan mutluluk duyuyorum. En iyi yerlere gelmesini istiyoruz" demişti.

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Kıvanç Tatlıtuğ'un menajerlik yapan ağabeyi Cem Tatlıtuğ, 2013 yılında evlendiği Burcu Özsoy'dan 2017 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmıştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ
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