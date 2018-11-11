Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi Çarpışma'ya bir ünlü isim daha katıldı! Çarpışma 1. bölüm yeni fragmanı izle

Ay Yapım'ın geçen yıldan beri üzerinde çalıştığı 'Çarpışma' dizisi çok yakında Show TV'de seyirciyle buluşacak. Diziye bir yeni isim daha katıldı.Senaryosu Ali Aydın'ın güçlü kaleminden çıkan dizide, avukat Cemre'ye (Melisa Aslı Pamuk) büyük şok yaşatan üvey anne Belma karakterini kimin oynayacağı merak konusuydu. Rolü, ünlü oyuncu Rojda Demirer'in canlandıracağı öğrenildi. 'Çarpışma'da Cemre'nin babası Selim'i ise usta oyuncu Mustafa Uğurlu oynuyor.

Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Alperen Duymaz, Mustafa Uğurlu ve Melisa Aslı Pamuk'un başrollerini paylaştığı dizinin bir sezon sürmesi planlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise daha İçerde, Ezel, Karadayı gibi dizileri çeken Uluç Bayraktar oturuyor.

KIVANÇ TATLITUĞ SARIYER'İN AMİGOSU OLDU!

Sarıyer Spor’un amigosu Kadir (Kıvanç Tatlıtuğ) tribünleri coştururken, onu izleyen eşi ve kızının mutluluğu gözlerinden okunuyor. Şüpheli kişiye silah çeken Kadir’in heyecanı yükselttiği, Zeynep’i (Elçin Sangu) takip eden kişilerin merak uyandırdığı, Cemre’nin (Melisa Aslı Pamuk) önemli bir kararın eşiğine geldiği, hapisten yeni çıkan Kerem’in (Alperen Duymaz) yaşadığı çıkmazın hissedildiği tanıtımda Veli, (Onur Saylak) tehlikeli yüzünü gösteriyor.