Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi Çarpışma'ya bir ünlü isim daha katıldı! Çarpışma 1. bölüm yeni fragmanı izle

Ay Yapım'ın geçen yıldan beri üzerinde çalıştığı 'Çarpışma' dizisi çok yakında Show TV'de seyirciyle buluşacak. Diziye bir yeni isim daha katıldı.Senaryosu Ali Aydın'ın güçlü kaleminden çıkan dizide, avukat Cemre'ye (Melisa Aslı Pamuk) büyük şok yaşatan üvey anne Belma karakterini kimin oynayacağı merak konusuydu. Rolü, ünlü oyuncu Rojda Demirer'in canlandıracağı öğrenildi. 'Çarpışma'da Cemre'nin babası Selim'i ise usta oyuncu Mustafa Uğurlu oynuyor.
Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Alperen Duymaz, Mustafa Uğurlu ve Melisa Aslı Pamuk'un başrollerini paylaştığı dizinin bir sezon sürmesi planlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise daha İçerde, Ezel, Karadayı gibi dizileri çeken Uluç Bayraktar oturuyor.
KIVANÇ TATLITUĞ SARIYER'İN AMİGOSU OLDU!
Sarıyer Spor’un amigosu Kadir (Kıvanç Tatlıtuğ) tribünleri coştururken, onu izleyen eşi ve kızının mutluluğu gözlerinden okunuyor. Şüpheli kişiye silah çeken Kadir’in heyecanı yükselttiği, Zeynep’i (Elçin Sangu) takip eden kişilerin merak uyandırdığı, Cemre’nin (Melisa Aslı Pamuk) önemli bir kararın eşiğine geldiği, hapisten yeni çıkan Kerem’in (Alperen Duymaz) yaşadığı çıkmazın hissedildiği tanıtımda Veli, (Onur Saylak) tehlikeli yüzünü gösteriyor.
ÇARPIŞMA 1. BÖLÜM FRAGMANI
ÇARPIŞMA KONUSU NEDİR?
Silahların çekildiği, büyük çarpışmanın gerçekleştiği korku dolu anlar izleyicilerin nefesini kesiyor. Kadir’in “Sana da bana da kurtuluş yok!” sözleriyle ölüme meydan okuduğu anlar gerilimi tırmandırıyor. Dört arabanın çarpışmasıyla, 4 kişinin kaderinin birleştiği Çarpışma sürükleyici hikayesiyle ekranlara yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.
Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk’un paylaştıkları Çarpışma çok yakında Show TV’de!
Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu’nun yanı sıra Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk’un paylaştığı Çarpışma, güçlü oyuncu kadrosu, yüksek tempolu hikayesi ve usta yönetmen Uluç Bayraktar rejisiyle, izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Senaryosunu Ali Aydın’ın yazdığı Çarpışma, dört arabanın birbiriyle çarpışmasıyla kesişen hayatları konu alıyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandıracağı Kadir Adalı’nın kazadan sonra dediği gibi; “Çarpışan aslında kaderlerimizdi...”
Yapımını Ay Yapım’ın, yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Uluç Bayraktar’ın oturduğu, senaryosunu Ali Aydın’ın yazdığı Çarpışma’nın oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can, Hakan Kurtaş, İsmail Demirci, Sevtap Özaltun, Merve Çağıran, Efecan Şenolsun, Buçe Kahraman, Furkan Kalabalık gibi güçlü isimler yer alıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum