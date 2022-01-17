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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin Bodrum keyfi

17.01.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modacı Başak Dizer sosyal medya hesabından oyuncu eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile gittiği Bodrum'dan kareler paylaştı.2016 yılında nikah masasına oturan ve şimdilerde ilk bebeklerini bekleyen ünlü çift, Bodrum'da güneşli havanın keyfini çıkardı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin Bodrum keyfi

Mutlu evlilikleri olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, geçtiğimiz günlerde bebek haberini almışlardı. 4 aylık hamile olan ve erkek bebek bekleyen Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte Bodrum'a gitti.

Erkek bebek bekleyen mutlu çift bir süredir Bodrum'da vakit geçiriyorlar. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki hayvan barıağından bir köpek sahiplenmişlerdi.
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Anne-baba olmayı heyecanla bekleyen çift Bodrum'daki güzel havayı fırsat bilip yürüyüş yapmayı da ihmal etmedi.
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Dizer, Bodrum'da çekilen yeni karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ
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