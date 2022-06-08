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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları Kurt Efe bakın kime benziyormuş!

08.06.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz nisan ayında oğlu Kurt Efe'ye kavuşan Kıvanç Tatlıtuğ, samimi açıklamalarda bulundu. "Kurt Efe kime benziyor?" sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu, "Şimdilik sarışın ama hatları kesinlikle annesi" ifadelerini kullandı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları Kurt Efe bakın kime benziyormuş!

2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te evlenen Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti, ilk çocukları Kurt Efe'yi 15 Nisan'da kucağına almıştı.

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"ALIŞTIM BABALIĞA"

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; önceki gün ağabeyi Cem Tatlıtuğ ile bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan ünlü oyuncu, basın mensuplarıyla sohbet etti.

Oğluyla ilgili konuşan Kıvanç Tatlıtuğ, duygularını "Alıştım babalığa, isteyen herkese nasip etsin. Şimdi daha iyi anlıyorsun hangi şartlar altında büyüdüğünü, evlat sahibi bir insan olarak o empatiyi kurabildik. Tecrübe kazanıyoruz, her gün yeni bir şey keşfediyorsun, yeni bir şey öğreniyorsun. Şimdi bir arkadaşımızın evladı dünyaya geldi. Onu ziyarete gidiyoruz, daha anlamlı oluyor. O heyecana bambaşka bir şekilde ortak olabiliyorsun." sözleriyle dile getirdi.

Eşi Başak Dizer'in de keyfinin yerinde olduğunu ifade eden Tatlıtuğ, "Onun için de benim için de her şey daha güzel oldu. Daha anlamlı ve keyifli oldu." dedi.

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"KURT EFE ŞİMDİLİK SARIŞIN"

38 yaşındaki oyuncu, daha sonra gazetcilerin "Kurt Efe kime benziyor?" sorusuna ise "Gidiyor geliyor. Anneye gidiyor, bana geliyor. Şimdilik sarışın ama hatları kesinlikle annesi." yanıtını verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ, ayrıca yazın tatil yapmayacaklarını söyleyerek, "Amerika'ya gideceğim, bir sinema filmi var." dedikten sonra oradan uzaklaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ
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