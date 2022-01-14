Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den barınaktaki köpeklere ziyaret

İstanbul’daki evlerinde kedi, köpek ve tavuklarıyla yaşadıklarını belirten ünlü çift, Bodrum’a geldiklerinde de sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenirken, Bodrum’da sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilecek projelere destek vermek istediklerini söylediler.

"SATIN ALMA SAHİPLEN"

Hayvan sevgisiyle bilinen Tatlıtuğ çifti, Bodrum Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü Turgutreis Rehabilitasyon Merkezi ziyaretini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tatlıtuğ, bir köpeği severken çekilen ve satınalmasahiplen etiketi ile paylaştığı görüntüde, “Hepsi sevgi dolu gözlerle sahiplenmemizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

Hayvan sevgisini, sosyal medyadan yaptığı birçok paylaşımla gösteren Başak Dizer ise "Bugün gönülden hayvansever, harika bir ekiple tanıştık.

Çok düzenli, sevgi dolu bir barınak. Sahiplenecek bir sürü güzel köpekleri var. İnci Hanım ve Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği ile iç içe çalışan bir belediye. Hayvanlara desteklerinizi bekliyorlar. Ah keşke hepinizi kurtarabilsek.



Dünya tatlıları bunlar. Burada olmayı hak etmiyorlar" ifadelerini kullandı.





