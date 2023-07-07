Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer ilk defa birlikte reklam filmi çekti! Oğulları Kurt Efe yerine bakın kim oynamış

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bir dönem başrolünü oynadığı Kurt Seyit ve Şura dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Başak Dizer ile evlenmiş ve bu evlilikten Kurt Efe isminde bir erkek çocukları dünyaya gelmişti. Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti bir bebek bezi firmasının reklamı için kamera karşısına geçti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çiftin ilk kez birlikte yer aldığı reklam filmi Gaziosmanpaşa'daki geçtiğimiz ay özel bir hastanede çekildi.

Kurt Efe adını verdikleri oğullarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden ikili, reklam filminde çocuklarını oynatmadı. Ünlü çifte bebekleri Kurt Efe yerine cast ajansından bulunan bir bebek eşlik etti. O bebeğin kim olduğu ise ortaya çıktı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftine reklam filminde oğulları Kurt Efe yerine reklam ajansına kayıtlı olan Deniz Kaya isimli bebeğin eşlik ettiği öğrenildi.

Ünlü çifte milyonlarca lira kazandıkları iddia edilen reklam filmimin ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

