MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer ilk defa birlikte reklam filmi çekti! Oğulları Kurt Efe yerine bakın kim oynamış

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer ilk defa birlikte reklam filmi çekti! Oğulları Kurt Efe yerine bakın kim oynamış

07.07.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alıyor. Ünlü çift ilk defa birlikte reklam yüzü oldu. Bir bebek bezi markası için kamera karşısına geçen ikiliye gözlerden uzak büyüttükleri oğulları Kurt Efe yerine cast ajansından bulunan bir bebek eşlik etti. O bebeğin kim olduğu ise ortaya çıktı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer ilk defa birlikte reklam filmi çekti! Oğulları Kurt Efe yerine bakın kim oynamış

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bir dönem başrolünü oynadığı Kurt Seyit ve Şura dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Başak Dizer ile evlenmiş ve bu evlilikten Kurt Efe isminde bir erkek çocukları dünyaya gelmişti. Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti bir bebek bezi firmasının reklamı için kamera karşısına geçti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çiftin ilk kez birlikte yer aldığı reklam filmi Gaziosmanpaşa'daki geçtiğimiz ay özel bir hastanede çekildi.

başak kıvam.

Kurt Efe adını verdikleri oğullarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden ikili, reklam filminde çocuklarını oynatmadı. Ünlü çifte bebekleri Kurt Efe yerine cast ajansından bulunan bir bebek eşlik etti. O bebeğin kim olduğu ise ortaya çıktı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftine reklam filminde oğulları Kurt Efe yerine reklam ajansına kayıtlı olan Deniz Kaya isimli bebeğin eşlik ettiği öğrenildi.

denizefe

Ünlü çifte milyonlarca lira kazandıkları iddia edilen reklam filmimin ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü sunucu striptiz kulübünde ne yaşandığını görmek için...Ünlü sunucu striptiz kulübünde ne yaşandığını görmek için...
Son halini gören şaştı kaldı! Yeni imajı olay olduSon halini gören şaştı kaldı! Yeni imajı olay oldu
Kurban kesmeyi İslam’ın şartı sananların...Kurban kesmeyi İslam’ın şartı sananların...
Anahtar Kelimeler:
Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ Modacı Oyuncu ünlü oyuncu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Akrebe ip bağlayıp gezdirdi, sarı kız örümceği ile sohbet etti
Akrebe ip bağlayıp gezdirdi, sarı kız örümceği ile sohbet etti

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İngiliz kadın turist kabusu yaşadı! Gittiği sahilde tecavüze uğradı

İngiliz kadın turist kabusu yaşadı! Gittiği sahilde tecavüze uğradı

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Kalabalığın arasından kıyıya kadar geldi! Çığlık sesleri eksilmedi

Kalabalığın arasından kıyıya kadar geldi! Çığlık sesleri eksilmedi

Boğazına takıldı! Doktorlar bile inanamadı

Boğazına takıldı! Doktorlar bile inanamadı

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.