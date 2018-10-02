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Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'nun dizisi Çarpışma'ya yeni oyuncu

DİZİ HABERLERİ  | 02.10.2018 20:15 | Son Güncelleme

Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'nun başrollerde oynayacağı ve perşembe akşamları Show TV'de ekrana gelecek yeni dizi Çarpışma'nın hazırlıkları sürüyor. Çarpışma dizisine bir yeni oyuncu daha katıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'nun dizisi Çarpışma'ya yeni oyuncu

Ay Yapım'ın geçen yıl gündemine aldığı ancak bu sezona ertelediği dizide Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve usta oyuncu Erkan Can rol alacak. Uluç Bayraktar'ın yönetmen koltuğuna oturacağı dizinin oyuncuları kostüm ve imaj değişikliği için bugün çalışmaya başladı.

Ali Aydın'ın kaleme aldığı dizinin okuma provaları da önümüzdeki günlerde başlıyor. Zincirleme trafik kazasıyla başlayan dizinin kadrosuna son olarak Çağan Irmak'ın Gülizar adlı projesinde rol alan Sevtap Özaltun da katıldı. Perşembe akşamları "Bir Zamanlar Çukurova", "Bizim Hikâye", "Avlu" ve "Mehmetçik Kûtul Amâre"ye karşı reyting savaşı verecek olan dizide Kıvanç Tatlıtuğ eşi ve kızını kaybeden Mahir adlı bir polise hayat verecek.

sevtap

Bu sezon öncesi Can Kırıkları dizisinde oynamaktan son anda vazgeçen "Çarpışma"nın Zeynep'i Elçin Sangu'nun ise TMC Film'in imza attığı "Muhteşem İkili" dizisiyle yaptığı görüşme olumsuz sonuçlanınca Ay Yapım'la el sıkıştığı konuşuluyor. Dizide zaman zaman Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu ve Sevtap Özaltun'un 18'li yaşlarına da dönüşler yapılacak.


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