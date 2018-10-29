Kıvanç Tatlıtuğ ve İbrahim Çelikkol'un yeni rollerindeki şaşırtan benzerlik!

Kıvanç Tatlıtuğ yakında Ay Yapım imzalı 'Çarpışma' dizisiyle, İbrahim Çelikkol ise perşembe akşamı TMC Film imzalı 'Muhteşem İkili' dizisiyle ekranlara dönüyor. Muhteşem İkili dizisi 1 Kasım Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekrana gelirken, Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisi Çarpışma'nın da yine perşembe akşamları yayınlanması bekleniyor.

Medyatava'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kıvanç Tatlıtuğ senaryosunu geçen yıl okuyup beğendiği ‘Çarpışma’da Kadir Adalı adlı polise, İbrahim Çelikkol ise ‘Muhteşem İkili’de Anadolu Yakası Organize Şube’nin gözüpek polisi Mert Barca’ya hayat veriyor. İki ünlü oyuncunun yeni karakterlerinin önemli bir ortak özelliği ise dikkat çekiyor. Tatlıtuğ da, Çelikkol da eşlerini kaybeden ve travma yaşayan polis rolleriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Büyük merakla beklenen ve İbrahim Çelikkol ile Kerem Bürsin'in başrollerde oynadığı Muhteşem İkili dizisi 1 Kasım Perşembe akşamı 20.00'de Kanal D'de başlıyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'nun başrolleri paylaştığı 'Çarpışma' dizisi ise Kasım ayında Show TV'de başlayacak.



