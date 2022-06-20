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Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'nin pozu sosyal medyayı salladı

20.06.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğlu Kurt Efe'yi nisan ayında kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ, ilk Babalar Günü'nü kutladı. Sosyal medya hesabından oğlu ve eşinin fotoğrafını paylaşan Başak Dizer, "Melekler günü kutlu olsun" notuyla dikkat çekti. Başak Dizer oğlunun yüzünü ise paylaşmamayı tercih etti.

Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'nin pozu sosyal medyayı salladı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, nisan ayında Kurt Efe'yi kucaklarına aldı. Babalık heyecanı yaşayan Tatlıtuğ, ilk Babalar Günü'nü kutladı. Instagram'da 857 bin takipçisi bulunan Başak Dizer Tatlıtuğ, Kurt Efe ve Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğraflarını paylaştı.

Tatlıtuğ, oğlunun yüzünü göstermediği fotoğrafta eşinin Babalar Günü'nü kutlayarak "Melekler günü kutlu olsun" notunu düştü. Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğrafı ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Başak Dizer oğlunun yüzünü ise gizlemeyi tercih etti. Dizer'in pozunu görenler "Bir de yüzünü gösterse keşke", "Ayaklarını görünce bile mutlu olduk", "Baba Kıvanç ne güzel" yorumları yaptı.

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DADININ ÜCRETİ GÜNDEM OLMUŞTU

Bir süredir Bodrum'daki evlerinde olan ve zaman zaman ünlü isimleri de evlerinde ağırlayan çift Kurt Efe için paraya kıydı. Ünlü çift iddiaya göre büyük bir titizlikle seçtikleri bakıcıya 1.400 dolar yani yaklaşık 25 bin TL ödüyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Kurt Efe'nin bakıcısına dolarla ödeme yapıyor! İşte dadının fiyatıKıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Kurt Efe'nin bakıcısına dolarla ödeme yapıyor! İşte dadının fiyatı


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Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ
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