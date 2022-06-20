Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'nin pozu sosyal medyayı salladı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, nisan ayında Kurt Efe'yi kucaklarına aldı. Babalık heyecanı yaşayan Tatlıtuğ, ilk Babalar Günü'nü kutladı. Instagram'da 857 bin takipçisi bulunan Başak Dizer Tatlıtuğ, Kurt Efe ve Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğraflarını paylaştı.

Tatlıtuğ, oğlunun yüzünü göstermediği fotoğrafta eşinin Babalar Günü'nü kutlayarak "Melekler günü kutlu olsun" notunu düştü. Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğrafı ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Başak Dizer oğlunun yüzünü ise gizlemeyi tercih etti. Dizer'in pozunu görenler "Bir de yüzünü gösterse keşke", "Ayaklarını görünce bile mutlu olduk", "Baba Kıvanç ne güzel" yorumları yaptı.

DADININ ÜCRETİ GÜNDEM OLMUŞTU

Bir süredir Bodrum'daki evlerinde olan ve zaman zaman ünlü isimleri de evlerinde ağırlayan çift Kurt Efe için paraya kıydı. Ünlü çift iddiaya göre büyük bir titizlikle seçtikleri bakıcıya 1.400 dolar yani yaklaşık 25 bin TL ödüyor.



