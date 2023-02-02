Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’lı Aile dizisinin yayın günü belli oldu! Aile dizisi ne zaman başlıyor, konusu ne?

Ay Yapım’ın yeni özgün dizisi Aile’nin ilk tanıtımı yayınlandı ve yer yerinden oynadı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’lı dizi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Afişi ve fragmanı ile çok beğenilen dizinin yayınlanması için adeta gün sayılıyor. Aile dizisi ne zaman başlıyor, konusu ne? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’lı yeni diziye dair tüm detaylar...

AİLE DİZİSİNİN YAYIN GÜNÜ BELLİ OLDU!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ay Yapım imzalı dizinin yayın gününün yeni bir değişiklik olmazsa salı olması iddia edildi. Konu hakkında resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

AİLE DİZİSİ KONUSU NE?

Dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Aile dizisi başrollerinde yer alan Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

