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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'lı Aile'ye bomba isim! Usta oyuncu kadroda

23.09.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı Aile dizisinin ikinci sezonu 3 Ekim'de başlayacak. Yeni bölümleri büyük bir heyecanla beklenen diziye yeni sezonda bomba bir isim dahil olacak.

Oyuncu kadrosunda Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nur Sürer, Nejat İşler ve Yüsra Geyik gibi isimlerin yer aldığı Aile dizisinin yeni sezon bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Yeni sezon tanıtımının büyük yankı uyandırdığı diziye bu sezonda yeni isimler dahil olacak.

Geçtiğimiz günlerde Selin Şekerci'yi kadrosuna dahil eden Aile dizisine bomba bir isim daha katıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat verdiği Aslan karakterinin halası Nedret rolünü usta oyuncu Ayda Aksel canlandıracak.

Ayda Aksel

Ayda Aksel son olarak Gülcemal dizisinde Zafer Pehlivan karakterine hayat vermişti. Usta oyuncu bu zamana kadar; Hercai, Baba, Gülperi, Poyraz Karayel, Hatırla Sevgili, Yaprak Dökümü gibi birçok başarılı projede yer almıştı.

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