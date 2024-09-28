Kıvılcım'la sahnesi gündem oldu! Kızılcık Şerbeti Meri Karlos'a gönderme mi yaptı? "Sen bana haramsın..."

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nin yeni karakterlerinden biri olan Şebnem Bozoklu'nun hayat verdiği Meri karakteri son zamanlarda gündemden düşmüyor. Dizinin seyrini ilerleyen bölümlerde değiştireceği söylenen Meri karakterinin Abdullah Ünal'ın yeni sevgilisi olacağı söyleniyor.

KARLOS'A GÖNDERME YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ!

Kızılcık Şerbeti'nin geçtiğimiz yeni bölümünde ise Meri ve Kıvılcım'ın yemek yediği sahnedeki dertleşmesi dikkatlerden kaçmadı. Meri'nin "Bir kere aşık oldum ben. Başka da kimseyi tanımadım." sözleri Ulan İstanbul'daki unutulmaz aşkı Karlos'a gönderme olarak algılandı. Meri, gündem olan sahnede sevgilisini annesinin beğenmediğini ve parasız olduğu için evlenmesine izin vermediğini anlattı. Ulan İstanbul'da da Yaren karakterine annesi "Karlos'a yâr olursan hakkımı helal etmem." demişti.

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