MAGAZİN

Kıvılcım Ural: Kaan çocuklarını göremiyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.05.2019 09:47 | Son Güncelleme

Kaan Tangöze, eski eşi Seçkin Piriler’in kendisi hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldırmasıyla ilgili yöneltilen soruları yanıtsız bırakırken, Kıvılcım Ural karara çok üzüldükleri söyledi ve ekledi: "Kaan çocuklarını göremiyor!"

Kıvılcım Ural: Kaan çocuklarını göremiyor!

Kaan Tangöze ve eşi Kıvılcım Ural, kızları İlayda ile birlikte önceki gün Şişhane'deydi.

'BENİM KONUŞMAM DOĞRU OLMAZ'

Big Chefs adlı mekandan çıkarken görüntülenen çifte magazin muhabirleri "Seçkin Piriler’in darp iddiaları ve uzaklaştırma kararı hakkında ne düşünüyorsunuz?” diye sordu. Kaan Tangöze soruları yanıtsız bıraktı. Kıvılcım Ural ise "Çok üzücü tabii... Ama iki kişinin arasında yaşanan bir konu bu. Benim konuşmam doğru olmaz” dedi.

kivilcim-ura-085550KR

'ÇOCUKLARINI GÖREMİYOR'

Kaan Tangöze’nin Piriler’den olan oğulları Hakan ve Volkan’ı eski gibi göremediğini açıklayan Kıvılcım Ural, “Onları eskisi gibi göremiyor. İnşallah çocuklar istedikleri gibi babalarını görmeye devam eder ve herkes mutlu olur” diye konuştu. (Gecce.com)

PARTNERÇözümü mısır unuymuş!Çözümü mısır unuymuş!
Önce öldürdü sonra savundu!Önce öldürdü sonra savundu!
İyice ısındı! Babasının izinden gidiyor... İyice ısındı! Babasının izinden gidiyor...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kıvılcım ural kaan tangöze seçkin piriler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ece Gürsel: Soyunduğum için pişmanım

Bir döneme soyunması damga vurdu! Soyunma itirafı

Mehmet Akif Alakurt önce öldürdü sonra savundu!

Önce öldürdü sonra savundu!

Yasmin Erbil sunuculuğa ısındı!

İyice ısındı! Babasının izinden gidiyor...

Okan Bayülgen'in programı Muhabbet Kralı'nda sürpriz değişiklik! Muhabbet Kralı ne zaman yayınlanacak?

Okan Bayülgen'in programında sürpriz değişiklik!

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan ile Merve Özgüle nişanlandı

Evliliğe ilk adımı attı!

Survivor'da Hikmet'in sakatlığı ve Bora ile ilgili olay sözler!

Survivor'da Hikmet'in vedasının ardından olay sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.