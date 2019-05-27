Kıvılcım Ural: Kaan çocuklarını göremiyor!

Kaan Tangöze ve eşi Kıvılcım Ural, kızları İlayda ile birlikte önceki gün Şişhane'deydi.

'BENİM KONUŞMAM DOĞRU OLMAZ'

Big Chefs adlı mekandan çıkarken görüntülenen çifte magazin muhabirleri "Seçkin Piriler’in darp iddiaları ve uzaklaştırma kararı hakkında ne düşünüyorsunuz?” diye sordu. Kaan Tangöze soruları yanıtsız bıraktı. Kıvılcım Ural ise "Çok üzücü tabii... Ama iki kişinin arasında yaşanan bir konu bu. Benim konuşmam doğru olmaz” dedi.

'ÇOCUKLARINI GÖREMİYOR'

Kaan Tangöze’nin Piriler’den olan oğulları Hakan ve Volkan’ı eski gibi göremediğini açıklayan Kıvılcım Ural, “Onları eskisi gibi göremiyor. İnşallah çocuklar istedikleri gibi babalarını görmeye devam eder ve herkes mutlu olur” diye konuştu. (Gecce.com)



